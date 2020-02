El presidente del Getafe C.F. asegura que "si el Barça viene a por Ángel no se le puede decir que no"

La baja de larga duración de Ousmane Dembélé ha reabierto el mercado para el F.C. Barcelona y en la búsqueda de sustituto podría cruzarse con Ángel, delantero del Getafe C.F.

SIN DAMIÁN EN EL CAMP NOU Uno de los jugadores más en forma de la plantilla de Bordalás se perderá el partido del sábado ante el Barça. Damián Suárez cumplirá ciclo de tarjetas amarillas contra los blaugrana. Con cuatro asistencias y un gol, ha destapado este año su faceta más ofensiva.

DERROTA EN LOS JUZGADOS El Getafe ha sido condenado este miércoles, por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, a indemnizar al exfutbolista Borja Fernández a causa de la extinción de su contrato cuando militaba en el club azulón. Como consecuencia, además, el equipo azulón tendrá que pagar las costas de haber hecho este último recurso.

Mientras que el canario aseguraba que “solo sabe lo que ha publicado la prensa”, el presidente azulón, Ángel Torres, fue más pragmático.

"Si ocurriera una negociación no tendría ningún problema. Al Barcelona no se le pude decir que no por un futbolista o un director deportivo. Yo les he pedido algún futbolista y me han ayudado, no solo al Barça, sino los grandes", dijo Torres en declaraciones a ‘Catalunya Ràdio’.

"El dinero nos viene bien, aunque ahora mismo nos estamos jugando mucho, aunque haría trastorno, pero estamos mentalizados para ello, yo por lo menos. Igual otros se quejan o montan el drama, si le toca a Ángel hay que felicitarle y que les ayude a meter goles", añadió el presidente recordando que la cláusula es de 10 millones de euros.

Más esquivo fue el protagonista, que negó tener una oferta blaugrana sobre la mesa. "Lo que sé es por lo que ha salido en prensa. No hay nada de momento. Yo estoy tranquilo y centrado en el Getafe. Me estoy dejando la piel por este club y en principio no hay nada", dijo.