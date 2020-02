San Roque, déjate de líos (Sáb 17.00h)

El Club Deportivo San Roque tratará de romper su mala racha este sábado a partir de las 17.00 horas recibiendo al Isla Cristina en el Manolo Mesa en una cita vital para el conjunto que dirige David Gutiérrez 'Guti' y que no puede descentrarse sino quiere despedirse antes de tiempo de la pelea por el ascenso.

Los rojillos han pasado página tras el revés encajado en Torreblanca después de un mal partido que prolongó la mala racha del equipo hasta las cuatro jornadas sin vencer y que les ha situado en la novena plaza a siete puntos de los puestos de privilegio. Pese a ello, el cuadro sanroqueño se arma de valor para afrontar las trece jornadas que restan y buscar el objetivo de acabar en la parte alta.

De cara al duelo de este sábado habrá varias ausencias de importancia ya que Juan Llaves no estará por sanción y Luisma y Aarón tampoco jugarán por lesión. Guti podría mover algo en el once de un San Roque que no puede tropezar más y menos ante un rival que no gana fuera desde principios de noviembre.

El Isla Cristina acumula tres derrotas consecutivas con nueve goles en contra, ninguno a favor y está situado a tres puntos del descenso. Los onubenses son, junto al Aroche, el equipo menos realizador de la categoría con 19 goles pero cuentan en sus filas con hombres experimentados en la categoría como el central Cifu, el mediocentro Fran Palma o el delantero Carlos Vizcaíno.

El choque lo pitará el sevillano Caro Márquez.