Ganaderos y agricultores claman en Oviedo por la supervivencia del campo

Centenares de ganaderos y agricultores asturianos se han unido a las protestas que se han desarrollado en otras comunidades del territorio nacional. Convocados por los sindicatos agrarios, COAG, ASAJA y UCA han hecho sonar sus cencerros durante más de una hora, en el Paseo de Los Álamos, a unos metros de la Junta General del Principado, para exigir precios justos para sus productos y más respeto al medio rural. Critican que a los políticos se les llena la boca hablando del despoblamiento pero no toman medidas efectivas para la supervivencia del sector primario, y así claman que "el campo se muere".

Aseguran que los costes que pagan por, la electricidad, los forrajes, los piensos, el gasóleo para los tractores y todo lo que necesitan para mantener sus explotaciones, no dejan de subir, pero que ellos siguen cobrando por lo que producen, leche, carne y productos del campo, lo mismo que hace tres décadas. Están hartos de que todos los gobiernos, estatal y regionales, miren hacia otro lado, hablen sin parar del problema del despoblamiento del medio rural y no tomen medidas para que la gente que vive y trabaja en los pueblos pueda seguir haciéndolo. "Hay relevo generacional -dicen - pero así la gente no se quedará".

Repiten que ellos, agricultores y ganaderos, no son el problema sino la solución , ellos producen alimentos para todos, cuidan el territorio, previenen los incendios y son la clave para combatir el despoblamiento del medio rural, sin embargo, se sienten totalmente abandonados por las administraciones. Ana Vena, ganadera en Campo de Caso, insta a los gobiernos central y autonómico a defender el sector primario igual que se defiende la industria.

Además de precios dignos piden menos burocracia y mayores incentivos para la incorporación de jóvenes al campo, y el apoyo de toda la sociedad asturiana.