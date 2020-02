El próximo 24 de febrero Radio Bilbao rendirá homenaje a Koldo Aguirre. Un encuentro presentado por Iñigo Markinez, director de SER Deportivos Bilbao, que contará, entre otros, con el presidente del Athletic Aitor Elizegi; José Ángel Iribar, ex portero del Athletic y embajador del club; los ex presidentes José Julián Lertxundi, Ana Urkijo y Fernando García Macua; Manolo Delgado Meco, preparador físico del Ahtletic y de la selección española; Dani, ex capitán del Athletic; y Carlos Ruiz, último pichichi del Athletic.

Con este acto, la emisora decana de Bilbao pretende rendir homenaje y mantener viva la figura de quien vivió por y para el Athletic. Un mito como jugador, entrenador autodidacta, contertulio de lujo y enamorado del Athletic Club y de sus peñistas, y uno de los pocos en la historia del club bilbaíno que ha disputado más de 100 partidos como jugador y después como entrenador.

'Homenaje a Koldo Aguirre' tendrá lugar en el estadio de San Mamés a las 12:30 h. y será retransmitido en directo a través de Radio Bilbao.

El acceso al evento es con invitación. Consiga la suya y confirme su asistencia haga click en registrar y rellenando los datos solicitados.

https://www.eventbrite.es/e/registro-radio-bilbao-presenta-homenaje-a-koldo-aguirre-94592152675?discount=OYENTES