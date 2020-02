Cuatro años de espera para un juicio en los Juzgados de lo Social de A Coruña

En los Juzgados de A Coruña hay citaciones para dentro de cuatro años, en concreto para enero de 2024 en el caso de los Juzgados de lo Social. Es la denuncia del Colegio de Abogados de A Coruña ante una situación que, advierte, empieza a ser insostenible porque el colapso cada vez es mayor. Hoy el conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, ha admitido la saturación y compromete nuevos juzgados en cuanto el ministerio haga pública nuevas asignaciones.

Cuatro años de espera para un juicio. Un mes natural equivale a aumentar la demora varios meses, según la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados. Un presente que, en su opinión, está hipotecando el futuro de la justicia en A Coruña. El conselleiro Alfonso Rueda señala que está pendiente del reparto de juzgados de nueva creación, competencia del estado, pero advierte de que será priorizando necesidades.

"Cando nos digan desde o Ministerio que o número de xulgados que lle corresponden a Galicia, canto máis grande, mellor; pois nós os poñeremos en marcha inmediatamente", explica el Conselleiro de Xustiza. Alfonso Rueda adelanta: "Poñeremos aqueles que sexan máis prioritarios; a necesidade é moita en moitos sitios pero haberá que seguir priorizando con criterios absolutamente obxectivos".

El Colegio de Abogados de A Coruña también denuncia que hay algunos Juzgados con trabajadores de baja y que no se están cubriendo sus puestos. Los asuntos que no se están despachando no se reparten entre las instancias judiciales y eso, añade, empeora aún más la situación. El Colegio de Abogados agradece la demanda del Tribunal Superior de Xustiza sobre la creación de nuevos juzgados pero dice que eso no implica que se vaya a realizar.