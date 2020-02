'El Coronel' Imanol Arias llega a Ibiza: "Desde 2016 he tenido una racha enloquecida de trabajo"

'El coronel no tiene quien le escriba' es la gran cita de este fin de semana en Ibiza, por muchas razones. Se trata de la conocida novela de Gabriel García Márquez, adaptada por Natalio Grueso y dirigida por Carlos Saura. El reparto lo encabeza Imanol Arias y esta mañana ha estado en Hoy por Hoy asegurando que la adaptación es muy fiel al libro. Habla de un montaje "muy sencillo y bello".

El actor explica que su carrera en los últimos años ha sido una gran locura. Porque además de la serie Cuéntame en televisión, también ha hecho teatro y hasta cuatro películas en los últimos cuatro años. Dice que “desde 2016 he tenido una racha enloquecida de trabajo”.

Su papel de Antonio Alcántara no le abandona después de casi dos décadas en cuéntame dice que se ha creado una exigencia por parte de todos con esta serie. Tiene un compromiso , pero asegura que si se terminara también sería feliz porque no es la finalidad en su vida hacer siempre lo mismo. Explica que “tengo un compromiso pero no es la finalidad en mi vida, si Cuéntame termina el año que viene o mañana yo sería también feliz”.

La obra, recordemos, en Can Ventosa este sábado y domingo. Las entradas están agotadas.