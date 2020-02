Mensaje de Ximbinha a Tomaz Braga: "Cuidado Tomaz, que se que me conoces y lo haré todo al revés"

Geverson Chaves de Melo Freitas, más conocido como Ximbinha, se reencontrará con sus viejos compañeros del Palma Futsal. El jugador brasileño aterrizó hace dos semana en Ca'n Barça procedente del equipo mallorquín, que lo ha cedido hasta final de temporada por la baja de Ferrao en los culés.

El jugador se Sao Paulo reconoce que el partido, este sábado a las 13h en el Pabellón municipal de Son Moix, será especial para él. En Ser Deportivos Baleares, el pívot habla de su adaptación en Barcelona. "Me he sabido meter en la dinámica del equipo porque el juego es diferente al que usa Vadillo". Estará el próximo sábado en Son Moix porque no habrá cláusula del miedo. "Nadie me ha dicho que no pueda estar. Podré jugar tranquilamente, porque no tengo esa clausula que sí tiene Juanjo Catela".

Ximbinha tiene muchos amigos en el Palma Futsal, es el caso de Diego Nunes. Los dos paulistas son buenos amigos, pero el sábado serán rivales. "Me llevo con todos muy bien, pero Diego es un amigo especial, simpático y humilde".

El brasileño ha bromeado sobre el conocimiento que tienen los jugadores del Palma Futsal sobre él. En este caso, una de las parejas más interesantes del encuentro será la que formen Tomaz Braga y Ximbinha. El jugador del Barça quiso mandar un mensaje a uno de los capitanes del Palma Futsal. "¡Cuidado Tomaz, voy a actuar al revés de lo que hago, porque me conoces bien!