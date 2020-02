Félix Alonso: "El primero que no está al nivel es el entrendor"

Tras una semana muy convulsa, la entidad del 'B the travel Brand Mallorca Palma' ha aprovechado la previa del encuentro del domingo para disipar esas dudas generadas por los ajustes económicos del club. Como ha aclarado Jordi Riera, gerente de la entidad, la principal medida ha afectado al departamento de comunicación de manera directa, desprendiéndose de la responsable de prensa. De aquí a final de temporada, la parte comunicativa del club pasará a responsabilidad de la gerencia y el departamento de Marketing.

Como ocurre con cada información desvelada, una nube de rumores se ha posado encima del Palau de Son Moix. Se hablaba últimamente sobre la posibilidad de que el club "cortara" a dos jugadores de la plantilla, a lo que Jordi Riera ha respondido: "No se va a cortar a nadie de la plantilla. Desde la dirección técnica nadie me ha transmitido ese deseo". Estas dudas vienen, en gran parte, debidas a los últimos malos resultados de la plantilla, lo que ha puesto en duda el rendimiento de determinados jugadores: "El primero que no está al nivel que se espera es el entrenador. A partir de ahí la responsabilidad del entrenador es que los jugadores rindan al máximo. Y esto lo tengo claro"

Además de esto, Riera insiste en que tanto él, como Félix Alonso, son conscientes de la mala situación que atraviesa el equipo a nivel deportivo "Somos los primeros que hacemos autocrítica". Una situación que tal vez en comparación a la temporada pasada es privilegiada, pero teniendo en cuenta para el objetivo con el que se creó la plantilla, realmente no llega a cumplir las expectativas.

El domingo se recibe al Cáceres a las 18.00h, un equipo que no está realizando una temporada mala, más bien lo contrario. Ha perdido por la mínima en pabellones en los que otras plantillas han salido vapuleados, como bien ha apuntado Félix Alonso en la previa. Los cacereños van novenos en la tabla con 11 victorias, y Alonso los considera especialmente peligrosos: "Es un equipo con mucha energía y mucha intensidad. Juega un baloncesto muy sencillo y bien. Defensivamente están muy bien trabajados"

El Travel Brand, tal y como afirma Alonso, acusa la falta de rendimiento en los entrenamientos a esas dos derrotas consecutivas, algo de lo que son conscientes en la plantilla. Por eso, y como apunta el técnico, el equipo "probablemente haya realizado la mejor semana de entrenamientos de la temporada" para llegar en plenas condiciones a la importante cita del domingo.