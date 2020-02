Tomaz: "El Barça sin Ferrao es diferente, pero son muy buenos"

El Palma Futsal quiere ofrecerle una victoria a su afición en el Pabellón Municipal de Son Moix, este próximo sábado. El equipo mallorquín se enfrentará, a partir de las 13h, al segundo clasificado, que llegará con Ximbinha, exjugador del equipo balear, en sus filas.

Tomaz Braga, uno de los capitanes del Palma Futsal, ha admitido en La SER que "el Barça es muy grande, pero en la pista somos cinco contra cinco y cada año estamos más igualados". Sin embargo, el brasileño confiesas que hombre por hombre "nos superan, pero nosotros lo suplimos con la fuerza del equipo".

A pesar de reconocer el mérito del equipo catalán, para Tomaz, la baja de Ferrao es muy importante. "Seguramente sin él es un equipo distinto, porque él siempre te marca un gol".

Tomaz Braga tendrá que defender a un ex compañeo, Ximbinha, del que solo tiene buenas palabras: "Es muy buen jugador, fuera de la pista le echo de menos porque es muy gracioso y sabe hacer un buen ambiente".

Respecto al partido de mañana, reconoce que será difícil cubrirlo. "Lo difícil es que él también me conoce y sabe que es lo que voy a hacer. Intentaré desquiciarlo en el partido porque es un hombre muy intenso. Ya me pasó contra ElPozo Murcia con Paradynski y todo lo que quería hacer, él me lo leía", explica entre risas.

El próximo mes de marzo arrancará en Málaga una nueva edición de la Copa de España donde estarán los ocho mejores equipos de la fase regular, una nueva oportunidad para el Palma Futsal para conseguir un título. Tomaz habla de la primera eliminatoria contra Movistar Team. "Es muy atractiva para nosotros porque a un partido podemos competir contra Barça Inter o Pozo. Tengo muy buenas sensaciones. El sorteo que nos ha tocado lo hace más épico, pero no hay mucho más donde elegir, porque son los 8 mejores".