Sabor amargo el que dejó la derrota del Iberostar Tenerife ante Morabanc Andorra y que suposo la eliminación a las primeras de cambio del torneo copero del conjunto aurinegro que afrontaba con ilusión la competición especialmente por el número de seguidores que se desplazaron a la capital de la costa del sol.

Todavía con el malestar del golpe encajado y visiblemente molesto por el arbitraje, comparecía el gerente del club aurinegro Aniano Cabrera ante los medios de comunicación que en la zona mixta del Martín Carpena se encontraban para valorar la derrota. Cabrera no dudó en reconocer que "era una lástima pues veníamos con la ilusión de poder hacer un buen trabajo en la competición. Los árbitros no han sido capaces de ver la falta personal que si se ha producido y nos vamos para casa puesto que es una situación que no se puede revisar", matizó.

Otro de los detalles que argumentaba el gerente aurinegro es el de los tiros libres ejecutados por uno y otro equipo pues "con empate a cincuenta y nueve puntos, ellos han ido a la línea de tiro libre en dieciséis ocasiones mientras nosotros solo lo hemos hecho en tres. A pesar de esto nos costó engancharnos en el partido y el rival ha estado bien, por lo que cuando esto ocurre es muy difícil de poder superar", señaló.

Con respecto a poder realizar alguna queja formal sobre el arbitraje, Cabrera fue tajante diciendo que "¿Para que?. Esto es parte del sistema y no hay nada que veamos extraño. Hay veces que te dan y otras te quitan y esto es parte del sistema. Hoy no hemos tenido suerte en la decisión final en la que podía haber cambiado el devenir del partido", declaró Aniano Cabrera quien reconoció que el base Marcelinho Huertas estaba molesto por el hecho de haber ido tan poco a la línea de tiro libre y lo mucho que le castigaron con contactos ilegales que los colegiados no señalaron.

Toca pasar página y el parón de las ventanas FIBA dará algo de aire al equipo que comienza a preparar la recta final de la temporada: "Ahora tenemos que resetear lo maximo posible y tenemos que centrarnos en los playoffs y las eliminatorias de champions para intentar conseguir el resto de objetivos que nos marcamos para la presente temporada", sentenció