Aitor Morrás: "Estamos preocupados por la deriva hacia la gestión privada de la vivienda pública"

Este lunes se reúne la Mesa de Vivienda y en este encuentro el conseller de la materia, Marc Pons, presentará el nuevo Plan que tienen en cartera con el objetivo de reactivar el mercado de la vivienda pública y facilitar el acceso habitacional a los isleños.

De momento y aunque se espera conocer en detalle el texto desde Unidas Podemos ya han expresado algunas reservas e incluso preocupación por alguna de estas medidas. El responsable balear de vivienda de la formación morada, Aitor Morrás, dice que espera que se modifiquen aspectos como el que dejara en manos privadas algunas promociones por 75 años. Morrás dice que "el plan tiene medidas acertadas" aunque les preocupa que "no sea las administraciones públicas las que lleven las riendas en esa gestión o en todo caso se queden en manos de cooperativas", como ellos habían propuesto hace tiempo.

Otro aspecto que no les gusta y que esperan puedan cambiarse antes de que llegue al Consell de Govern del próximo viernes tiene que ver con políticas proactivas ya no solo de construcción. Dice que "no se dice nada de poner en el mercado residencias pisos que se están alquilando turísticamente".

Entre las medidas que plantea el Govern se encuentra que se pondrá en manos privadas suelo público para que se construyan pisos a precios “asequibles” que construirán y que gestionarán por un plazo máximo de 75 años. También se pretende agilizar la tramitación de licencias y cambiar el uso de suelo de equipamientos para poder construir vivienda.