La marea blanca protesta contra la falta de recursos en los servicios de Emergencias y Urgencias

Una nueva marea blanca ha recorrido las calles del centro de Madrid. En esta ocasión, la protesta se ha enfocado a la falta de recursos de los servicios sanitarios de Urgencias y Emergencias de la Comunidad de Madrid. La manifestación ha partido de Callao, ha recorrido la Gran Vía y ha subido la calle Alcalá hasta llegar a la Puerta del Sol.

Denuncian que falta personal sanitario en Urgencias y Emergencias, sobre todo los fines de semana. Esto conlleva a la concentración de trabajo y a que la calidad del servicio empeore. Dicen que en ocasiones, "un solo médico puede llegar a atender a 120 personas en un día" y que eso significa "hasta 3 o 4 horas de espera para los pacientes". También aseguran que pueden salir ambulancias y coches médicos sin el personal necesario.

"Ansiedad, estrés, mucho síndrome de quemado. Es una angustia no saber si vas a tener una dotación completa o no, o no saber si vas a tener una zona o tres de trabajo". Son algunos de los testimonios recogidos en la manifestación. "Esta situación puede repercutir en la salud de los trabajadores, algunos de 60 años". Aseguran también que "los médicos no quieren trabajar en estos servicios".

Fuentes de la consejería de sanidad aseguran que se está procediendo a la gestión para garantizar la cobertura del servicio. Dicen que se ha puesto en marcha una aplicación para que los profesionales puedan elegir hacer guardias extra los días y en los recursos en los que quieran. También desmienten que la cobertura de las unidades de asistencia domiciliaria sea del 50% durante los fines de semana. Defienden además los recursos materiales y tecnológicos con los que se trabaja. Han querido remarcar que el lema de la convocatoria de hoy de la marea blanca, 'Tu vida está en peligro', es injustificado y alarmista.