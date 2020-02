El B The Travel Brand no consigue levantarse

El ‘B the travel Brand Mallorca Palma’ no levanta cabeza. Como frías gotas en una intensa lluvia invernal le caen las derrotas al conjunto palmesano que en tres semanas ha pasado de codearse con los grandes de la competición, a ver cómo, de manera progresiva, se le escapa la parte alta de la clasificación. Tal vez los ajustes económicos que se presentaron recientemente y los rumores de ‘cortar’ a dos jugadores de la plantilla, no llegaran en buen momento.

Tarde oscura para el equipo que dirige Félix Alonso que se ha visto superado en gran parte de los aspectos del juego por un equipo que, sobre el papel, no debería haber supuesto un problema. Pero visto lo visto, en una liga donde la diferencia entre el primero y el séptimo es tan solo de 3 victorias, las especulaciones están de más. Si a esto le añadimos el interesante gusto que ha desarrollado el Palma por pinchar en casa contra equipos de la parte media-baja de la tabla, ya no hay cabida para sorpresas.

El primer cuarto arrancaba de la misma manera que se empieza un lunes en el trabajo o en el colegio: sin alegría. Parcial de 2 a 13 en los primeros 5 minutos de ruedo que debía frenar a las todas el técnico palmesano y, de urgencia, introducir cambios. Era el turno de Eric Quintela. El gallego, juntamente con Matt Stainbrook, partió desde el banquillo (como es habitual) chocándole la mano a Álex Hernández y advirtiendo que era su turno. Drástico cambio en el quinteto palmesano gracias al gallego y el buen hacer de Stainbrook bajo el aro para recortar una importante distancia a falta de 1 minuto para finalizar. Tras un tiempo muerto rival que de poco sirvió, Quintela mantuvo el alto ritmo y, con una canasta debajo del aro sobre la bocina, daba la vuelta a la tortilla y enviaba el encuentro al segundo cuarto por 18-16.

En el segundo parcial, la máxima igualdad con la que se terminaba el primero persistía. La capacidad defensiva del Palma mejoró, sobre todo con la entrada de Tunde que aportó dureza bajo los aros, aunque en el aspecto ofensivo las decisiones que se tomaban no acababan de ser las más acertadas. Asignatura pendiente muy importante de los últimos partidos. El relevo de jugadores en la cancha provocó que la intensidad bajara uno o dos puntos, lo que permitía al Cáceres coger distancias en el marcador. Para el partido Alonso con un 27-34 en el luminoso, y el periodo se acabaría resolviendo por 31-36 con una notable relajación en defensa por parte de los locales. Descanso y tocaba darle la vuelta al partido.

Para sorpresa en la afición, Félix Alonso colocaba a los dos bases del equipo (Quintela y Hernández) juntos en pista por primera vez y, con toda la carne en el asador, el conjunto local parecía dispuesto a devolver a su equipo a la senda de la victoria. Aquella que nunca debería haber desaparecido, sí. Pero, a pesar de las buenas intenciones, un pobre arranque palmesano en el aspecto ofensivo permitía a los de Cáceres correr al contraataque y lograr las canastas fáciles que a los del BTTB tanto les costaba encontrar. 36-44 en los primeros 4 minutos de partido. Había que parar otra vez. Al igual que la historia o los famosos ‘boomerangs’, todo vuelve, y de la mano de Álex Hernández que, una vez más se disfrazaba de ‘playmaker’, acompañado por Tunde que dominaba en los tableros, el partido se iba al último asalto con un apretado 45-47.

Llegaba la hora de la verdad. Aquella en la que un equipo con el presupuesto más alto de la liga debe plantarse y decir basta. Llegaba la hora de darle la vuelta, por fin, a la tortilla. Al menos eso pensaba el ‘Palau’ de Son Moix al completo. Un pensamiento que, lejos de la realidad, no parecían compartir los jugadores palmesanos.

Arrancaba el definitivo periodo de la manera más floja posible, con numerosas decisiones erróneas en ataque. Posesiones desestructuradas en las que se acababa tirando desde más allá de la línea de 3. Una línea de la que se abusó, y demasiado, terminando con un triste 5/25 (19% en triples). La entrada de Pablo Bertone (12) mejoró considerablemente la imagen del partido, que abría el marcador local en el último cuarto con un

triple a las dos jugadas de pisar el parqué. El mejor hombre del equipo junto con Hernández y, en menor medida, Tunde. A todo esto, seguía la falta de ideas en ataques en los que se seguía abusando del triple, sin querer admitir que no, que no era el día. Que se lo pregunten al capitán Carles Bivià y su 1/7 de 3. El tiempo transcurría sin premio en lo ofensivo, y las piernas ya empezaban a fallar en la parte defensiva, lo que daba rienda suelta a los ‘cracks’ visitantes que, de la mano de Bilbao (18 pts.) se empezaban a marchar en el marcador falta de 5 minutos. Un pequeño destello marcado por una zona de ajustes de Félix Alonso que tal vez debería haber llegado antes, no fue suficiente para solventar la oscura tarde palmesana, ni impedir el 64-75 final.

La primera final de 13 que restaban, se ha perdido. Las oportunidades cada vez son más escasas y, como bien comentaba Félix Alonso esta semana, “cada vez hay menos margen de error”. Octava derrota, tercera consecutiva, y quinta posición para el BTTBMP que cae poco a poco al suelo viendo cómo las frías gotas de la lluvia de derrotas se posan sobre ellos, alejándoles la parte alta. Y la cabeza en el suelo.