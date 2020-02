Las cárnicas de Benaoján cambian de rumbo para salvar las secuelas de la listeriosis

Cinco meses después de la alerta sanitaria por listeriosis en Benaoján la industria cárnica de este municipio de la comarca de Ronda en Málaga aún no se ha recuperado de las consecuencias y se ha visto obligado a dar un cambio de rumbo para mantener el sector.

En septiembre del pasado año la Junta de Andalucía declaraba alerta sanitaria tras detectar listeriosis en un paquete de carne mechada de una empresa de Benaoján en la comarca de Ronda. Una industria que es el sustento de 300 familias en un municipio de 1.500 habitantes. Días después se levantaba parcialmente la alerta. Desde un primer momento la alcaldesa del municipio, Soraya García, mantuvo que la medida fue precipitada: "Fue una precipitación en la actuación, no se llevo a cabo conforme al protocolo establecido por la Ley de Salud de Andalucía y ,sigo manteniendo que ,fue una irresponsabilidad la actuación porque había una desproporción que perjudicaba a un pueblo entero (Benaoján) y en Andalucía a todo un sector que se quedó muy resentido de esta alerta que yo siempre he definido como una alarma que estaba muy fuera de lugar en este contexto".

Meses después no se han recuperado la veintena de puestos de trabajo que se perdieron y la industria cárnica del municipio, con más de once factorías, se ha visto obligada a dar un giro en la comercialización de productos., según Soraya García la industria ha podido seguir adelante gracias a la confianza en la calidad de los productos de Benaoján por parte de los consumidores y cadenas de alimentación: "Normalizado al cien por cien no está todavía, se ha rescindido la producción de carne mechada que era uno de los baluartes de las empresas de Benaoján... esa alarma sobre la carne mechada ha hecho que las empresas hayan potenciado otros productos como la paleta o la zurrapa de lomo para compensar las pérdidas de ventas".

El mercado ha podido recuperarse en parte por las actividades de promoción llevadas a cabo desde el propio municipio y la colaboración de la Diputación Provincial a través de Sabor a Málaga. sin embargo, desde el consistorio lamentan el escaso apoyo que han tenido desde la administración autonómica para recuperar un sector vital para el municipio y tocado en Andalucía tras las alertas sanitarias sucesivas que se declararon, la alcaldesa de Benaoján asegura que: "Las actuaciones de la Junta de Andalucía sobre promoción no las hemos visto, no nos hemos hecho eco a posteriori tras el anuncio... además a la Junta se había pedido ayudas para paliar el impacto ante la devolución de los productos y la destrucción controlada de la carne".

El Ayuntamiento de Benaoján llegó a plantearse llevar el caso a los tribunales y denunciar a la Junta de Andalucía por los perjuicios ocasionados al sector, algo que, finalmente, quedó descartado.