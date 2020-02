Los menores tutelados, arma arrojadiza para las formaciones políticas del Consell

Oscurantismo y falta de transparencia para la oposición, dictámenes sólidos de expertos para los partidos de izquierda. Las posiciones siguen inamovibles en las formaciones con representación en el Consell de Mallorca sobre el instrumento para profundizar en los casos de explotación de menores tutelados. Un debate en el que todas las formaciones se tiran los trastos a la cabeza, utilizan los casos de explotación como arma política y donde lo que menos parece importar es la situación de los propios niños, sobre los que los que ningún portavoz ha formulado medida concreta alguna para mejorar su situación.

Mientras la izquierda respaldó el pasado jueves una comisión de expertos que les evitará dar explicaciones, la oposición exige una comisión de investigación, que además es el instrumento que recoge el reglamento del Consell para estos casos. Para el partido popular el objetivo de la comisión de expertos es la prueba palmaria de que el equipo de gobierno no quiere saber lo que ha pasado realmente.

En Ciudadanos y Proposta per les Illes censuran que el equipo de Gobierno de la Institución Insular no haya recurrido a la comisión de investigación, que es la herramienta que el reglamento recoge para este tipo de casos. Vox califica la gestión de los hechos de "nefasta".

En el PSOE se mantiene férreos en su posición. Justifican la comisión de expertos en que saldrá un dictamen con propuesta de mejora y no un informe político. Unidas Podemos y Més per Mallorca apoyan los argumentos de sus socios. Consideran que es un tema de gran complejidad y que lo más adecuado es convocar una comisión con expertos. Por el momento no hay ni siquiera fecha para esa comisión de expertos.