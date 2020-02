Antonio Vadillo: "A lo mejor Ximbinha también nos echa de menos a nosotros"

Semana complicada la que se le presenta al Palma Futsal. Sin apenas tiempo para digerir el empate contra el Barça Lassa de la jornada 20 que se cerró el pasado sábado, el conjunto verde pistacho afronta una nueva jornada tres días después en Peñíscola. Pero esto no es todo, porque este próximo domingo 23 de febrero afrontan la jornada 22 de liga visitando al Fútbol Emotion Zaragoza. 3 partidos ligueros en escasos 8 días.

"Jugar 3 partidos en una semana te marca mucho. Ya lo hemos comentado a nivel interno que esta semana es muy importante" explica Antonio Vadillo, entrenador del Palma Futsal.

En la previa del encuentro, el técnico palmesano ha analizado a su rival de mañana, el Peñíscola, advirtiendo que no va a ser una visita sencilla: "El rival es un equipo muy aguerrido que cuenta con un entrenador que para mí es de lo mejor que hay en la categoría, y nos lo van a poner muy difícil. Cuesta mucho sacar puntos en Peñíscola. Hemos de estar muy concentrados"

El conjunto peñiscolano afronta el encuentro en casa de la misma manera que el Palma, tras un duro empate. Aunque el suyo no fue contra el Barça Lassa. Con 22 puntos se mantiene en la posición número 11 de la tabla el rival del Palma, que va a buscar aprovechar su buena dinámica en casa. De 10 partidos como local, 6 se han resuelto con victoria. Los otros 4 se reparten entre 2 derrotas y 2 empates.

"Mentalmente creo que vamos a llegar bien. También hemos de ser conscientes que tanto en Zaragoza como en Peñíscola encontraremos partidos muy igualados. La liga está muy ajustada, se ve en cada jornada"

Frente al Barça se vivió un bonito regreso en el Palau, el de Ximbinha, una figura que, siendo objetivos, no echó en falta el conjunto palmesano, ya que ocasiones de cara a portería no faltaron: "Ximbinha es un grandísimo jugador, si no el Barça no habría venido a por él. Igual nos echa en falta él también, por que su participación del otro día no fue la que tenía aquí"