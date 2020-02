Los puertos valencianos refuerzan sus relaciones con los de Marruecos

El president Ximo Puig ha visitado este lunes el Mausoleo de Mohamed V para rendirle homenaje floral, para después reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos. Es la parte institucional de una visita, la primera de Puig , la tercera de un president autonómico español, y que pretende estrechar lazos culturales pero sobre todo económicos entre la Comunitat y Marruecos. Cerca de tres mil empresarios mantienen ya relaciones comerciales con este país. Puig recalca que África va a tener un protagonismo especial, para convertir al Mediterráneo en un eje central.

Fruto de esta misión será la celebración en València, el próximo mes de junio entre los representantes de los puertos marroquíes y de la Comunitat para aumentar la colaboración de cara al tráfico de mercancías y de pasajeros. Lo ha anunciado el conseller de Transporte, Arcadi España, que se ha reunido con el secretario de Estado de Fomento para abordar también como mejorar la colaboración en las infraestructuras, así ha ofrecido a Ferrocarrils de la Generalitat como para desarrollar los transportes urbanos e interurbanos de este país.

Esta visita, que según el conseller se celebrará dos veces al año, permitirá "establecer nuevos vínculos" y que los acuerdos "no queden en una foto" que "no vale para nada", sino que se estudien "elementos de cooperación de verdad", ha destacado el presidente de la Autoridad Portuaria de València. El presidente de la Autoridad portuaria de València, Aurelio Martínez , destacaba que Casablanca y Valencia movieron 120.000 contenedores, una tonelada y media de mercancías, no son grandes cifras pero están bien y hay que aumentarlas.

En la reunión se ha abordado también el interés de mejorar el turismo y el transporte de mercancías, y se ha planteado la posibilidad de abrir nuevas vías de comunicación entre los aeropuertos de Castellón y Casablanca, así como con otros aeropuertos secundarios de Marruecos.

Otro de los temas que ha centrado el encuentro han sido las infraestructuras, donde empresas valencianas como Stadler están interesadas en muchos de los contratos que hace el gobierno marroquí para desarrollar sus infraestructuras en trenes o tranvías.

También Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) puede colaborar con empresas del sector, a través de su división de consultoría, y con el aval de gestionar una de las redes de metro y tranvía puntera en España, ha destacado España.