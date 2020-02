Cientos de vecinos de Ermua acuden a una reunión sobre el desprendimiento

Cerca de 700 vecinos han acudido hoy a una reunión sobre el vertedero de Zaldibar organizada en Ermua por la comisión técnica que gestiona el derrumbe de esta escombrera para informar a los residentes sobre este suceso.

"Los ánimos no me han sorprendido: gente angustiada, con miedo, algunos indignados... Gente que lo que necesita es información y que le resuelvan el día a día: lo que pueden hacer y lo que no", ha explicado a Efe el alcalde de Ermua, Juan Carlos Abascal.

Durante la reunión, que se ha prolongado durante casi tres horas, han ofrecido distintas explicaciones sobre esta crisis una decena de técnicos y representantes institucionales.

Entre los ponentes, han estado representantes de los departamentos de Medio Ambiente y Salud del Gobierno vasco, la Agencia Vasca del Agua URA, el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, así como el alcalde de Ermua, Juan Carlos Abascal.

Una larga cola se ha formado a la entrada del teatro de Ermua, donde ha tenido lugar este evento, y que ha acogido a 514 personas, mientras que otras cerca de 200 han podido seguir el encuentro desde una pantalla instalada por el Ayuntamiento en la calle.

Entre las preguntas formuladas por los asistentes, se ha inquirido sobre distintos temas: desde la forma en la que se está abordando el rescate de los dos desaparecidos, hasta qué actividades pueden hacer los niños en la calle o el destino de los residuos del vertedero, entre otros.

"La gente ha preguntado de forma bastante ordenada, en líneas generales. Alguno con más o menos pasión, pero en general ha sido una reunión ordenada", ha valorado el alcalde.

El primer edil ha anunciado que, tras haber organizado la comisión técnica encuentros de estas características en Ermua y Zaldibar, esta semana celebrará otras reuniones en Eibar y Mallabia y, tras una petición realizada hoy por vecinos de Elgeta, estudia promover un nuevo encuentro también en esta localidad guipuzcoana