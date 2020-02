"Llamemos a las cosas por su nombre"

Tras abordar “El futuro de las profesiones jurídicas” (10 de junio de 2016), “El factor humano en la Administración de Justicia” (8 de marzo de 2017), “La función restaurativa de la pena” (15 de diciembre de 2017), el género en el Derecho con la jornada sobre “La aplicación inteligente de las leyes escritas en masculino” (26 de junio de 2018) y “El reto migratorio: una ciudadanía sin nación” (22 de noviembre de 2018), llega el turno para reflexionar sobre la exigencia de utilizar las palabras exactas en la lucha contra la violencia machista, porque pervertir el lenguaje contribuye a oscurecer su realidad, retrasar su reproche social y obviar la humanidad de las víctimas. Por ello, la Cadena SER en Euskadi, de la mano del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, reedita sus “Espacios para la Reflexión”. En esta ocasión, para reflexionar sobre el lenguaje social, el discurso jurídico y de medios de comunicación en torno a la violencia sobre la mujer. Se celebrarán el 4 de marzo en el TSJPV, el periodista Iñaki Gabilondo, la magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Ana Ferrer y el director de la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) Javier Lascuráin, reflexionarán sobre la batalla frente a la violencia de género que se libra, también, en el campo del lenguaje. Además, intervendrá el presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Iñaki Subijana.

Es necesario preguntarse si contribuye a la dignificación de las víctimas el hecho de que el Código Penal eluda la palabra violación para denominar todo acceso carnal no consentido o por qué el legislador no se atiene al uso social del lenguaje al distinguir entre agresión y abuso sexual. También es necesaria la reflexión sobre si es compatible con la dignidad de las mujeres víctimas de la violencia de género describir su situación como violencia doméstica y si, en consecuencia, no es más acorde con la dignidad de los menores sustituir la expresión de “guarda y custodia” por la de “atención y cuidado”, así como denominar “plan de corresponsabilidad parental” a lo que el Derecho Civil denomina “custodia compartida” o llamar sistema de relaciones parentales al “régimen de visitas”. Todo ello forma parte de un cuestionamiento que se libra en el lenguaje del Derecho, del Periodismo y de la Sociedad ante una necesaria visibilización de las prácticas machistas.

Clausurará el acto el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra.

La cita, el próximo 4 de marzo, a las 9 horas en la Sala 1 del TSJPV, en Bilbao. Además, podrá seguirse en directo en www.cadenaser.eus.