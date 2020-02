El colegio Labaca de A Coruña rinde homenaje a 'Super Tiago', un alumno hospitalizado por aplasia medular

La comunidad educativa del colegio público Labaca de A Coruña ha rendido hoy un sentido y original homenaje a uno de sus alumnos que lleva hospitalizado varios meses debido a una aplasia medular.

Super Tiago

Vestidos con una capa amarilla y un traje negro sobre el que destacaba una "T", también amarilla, han querido dar ánimos y poner en valor el coraje de este niño de nombre Tiago que ya está en proceso de recuperación.

Todos los alumnos del centro, unos 300, desde Educación Infantil hasta Primaria, con sus profesoras, han hecho un paseo por las instalaciones para recordar la lucha permanente de este pequeño de once años. En el patio ha sonado el mítico tema de la película "Carros de Fuego" y el "We are the Champions" de Queen. La emoción, e incluso algunas lágrimas, ha inundado este colegio del centro de A Coruña en el que alumnos, profes, madres y padres se convierten en una gran familia.

Trasplantado de médula

Tiago ha sido trasplantado recientemente de médula, tras más de cuatro meses, viviendo en una habitación de hospital, lo que a día de hoy le ha abierto las puertas a una nueva vida. Tiago también ha recibido continuos mensajes de ánimo del equipo en el que juega, el Imperator, que está deseando volver a verle tocando balón.

Su optimismo y su buen humor, sin contemplaciones, han sido la tónica general de estos meses de esfuerzo que seguro tendrán un final feliz. Tiago ya es todo un ejemplo para los pequeños y mayores de un centro en el que los valores humanos se han colocado en el primer puesto del podium.