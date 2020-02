Feijóo a Ciudadanos: "No somos ningún escollo, más generosos no podemos ser"

La Junta Directiva del Partido Popular en la provincia de A Coruña se ha reunido en el primer acto de precampaña en la carrera hacia las elecciones autonómicas del 5 de abril en Galicia. Presidida por Alberto Núñez Feijóo, el candidato a la reelección se ha reafirmado en el 'no' a una coalición con Ciudadanos de cara a esos comicios gallegos, pero ha abierto la puerta a otro tipo de fórmula.

Tras el encuentro mantenido entre el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y la portavoz del partido naranja en el Congreso, Inés Arrimadas, el máximo dirigente del PP gallego ha insistido en que los votantes del centro derecha en Galicia votan al Partido Popular y que su aspiración es que se repitan los resultados de las últimas autonómicas revalidando la mayoría absoluta.

Puertas abiertas pero sin coalición

No a una coalición entres las dos formaciones en Galicia, dice Feijóo, y sí a la búsqueda de un nuevo marco "sin prisas y sin precipitaciones" con Ciudadanos. Preguntado sobre las afirmaciones de Inés Arrimadas acerca de que hay que superar el "escollo" de Galicia, el también presidente de la Xunta lo ha negado diciendo que en el PPdeG caben no sólo los votantes sino los dirigentes de Ciudadanos. "Hasta el último instante, el 1 de marzo, tendremos las puertas abiertas, no podemos ser más generosos", ha subrayado en alusión al último día que tienen las formaciones políticas para cerrar sus candidaturas a las elecciones en Galicia.

Alberto Núñez Feijóo no mueve, por tanto, ni un ápice su posición ya fijada al inicio del debate político sobre la conveniencia o no de una alianza entre los dos partidos y lanza una advertencia a la formación naranja: que no utilice las elecciones gallegas para hacer una campaña interna, en alusión a la etapa precongresual en la que se encuentra Ciudadanos, tras la salida de Albert Rivera.