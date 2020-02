Una semana más, Rocío Monasterio ha denunciado la "censura" de la Mesa de la Asamblea de Madrid porque les han vuelto a "amordazar" al tumbar su última PNL (una propuesta no vinculante) en la que pedían que se bajase el sueldo de todos los miembros del Consejo de Gobierno hasta que no sean capaces de aprobar unos nuevos presupuestos. La intención de VOX era que, tanto la presidenta del gobierno, como los viceconsejeros, pasasen a cobrar el Salario Mínimo Interprofesional, mientras que "no cumplan con su obligación", dice la portavoz de Vox.

La Mesa de la Asamblea tumbó el pasado lunes esa propuesta porque "su ejecución es inviable desde el punto de vista legal", explican fuentes la Cámara madrileña, que ya decidió frenar varias preguntas del partido ultraderechista por "xenófobas", tal y como adelantó la SER.

"Tendría que bajárselo ella por no hacer su trabajo"

Esa propuesta no ha contado con el respaldo de ningún grupo del parlamento madrileño, es más, todos los partidos han afeado a Monasterio el "populismo" de su medida. "También pueden darnos latigazos a los diputados", ironiza el portavoz del PP, Alfonso Serrano que no entiende la posición de su socio de investidura, "yo pensaba que el populismo y la anti-política se había acabado con la crisis". Su otro socio también tira con bala, Ciudadanos cree que "debería ser la propia Rocío Monasterio quien debería bajarse su sueldo porque lleva seis meses registrando iniciativas mal", apunta Cesar Zafra que también tacha de "populismo" esa idea que está bien "para reirse". A Más Madrid tampoco le parece seria, su portavoz Pablo Perpinya también señala a la propia portavoz de Vox: "Resulta gracioso que la aristócrata Monasterio traslade este tipo de propuestas cuando es precisamente ella quien lleva dos semanas haciendo la misma pregunta en pleno. Monasterio en los últimos quince días ha trabajado solo un día, haciendo 'copy & paste'".

El portavoz socialista, Ángel Gabilondo va más allá de la "provocación" de esa propuesta con la que no está de acuerdo, en su caso lo importante es saber cuándo habrá presupuestos. Gabilondo ha vuelto a tender la mano al Gobierno madrileño para que negocie las cuentas de 2020 "con todos los grupos" y que abandone la dependencia que tiene con Vox, "porque no todo es Vox, los demás también estamos", añade.