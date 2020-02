"No me identifico con este Sporting, me da tanta vergüenza y no me gustan sus jugadores"

Como cada martes, repasamos con Antón Meana la actualidad del Sporting. Su alegría por la victoria, el papel de Murilo o su falta de identificación con el equipo, algunos de los asuntos a analizar.

Santander. "Qué alegría más tonta, qué manera de disfrutar. Creo que el Racing no estaba bien pero el Sporting hizo un partido serio. Vi el encuentro en diferido, más tranquilo. Sin ser una maravilla del partido, el Sporting lo controló y se mereció llevar la victoria de Santander".

Partido clave. "Era fundamental por no meterte en zona de descenso, por mantener un colchón no tanto de puntos como visual, tener muchos equipos y que esto no parezca un drama semanal. Encima el viernes tenemos un partido complicadísimo en El Molinón. Era una victoria obligatoria porque el Racing es un equipo que está mal y que no era normal que el Sporting fuera tan derrotado a Santander. Es una alegría inesperada que tiene que permitir mantener esta racha de ganar de vez en cuando dos partidos seguidos y separarse de los que están abajo: El fin de semana empezó fatal con el triunfo del Málaga, del Lugo... partidos muy delicados para el Sporting y menos mal que se arreglo luego en Santander".

Murilo. "Me gustó el día que debutó en El Molinón, el rato que jugó la segunda parte le vi cosas: fue rápido, eléctrico, intentó hacer algo. Hombre creo que no nos lo va a pedir el Huesca para el playoff o no la va a querer el Zaragoza, el Cádiz o el Almería. En los dos ratos que ha jugado por lo menos ha mejorado el nivel que no era difícil".

Identificación club. "Yo tengo un problema con este Sporting, no me veo identificado en él. Si el domingo hubiera tenido la suerte de poder viajar a Santander, hubiera animado al Sporting, hubiera celebrado los goles y en cuanto hubiera pitado el árbitro me habría escapado del estadio corriendo. A mi este Sporting me da tanta vergüenza, no me gustan nada sus jugadores, no me dicen absolutamente nada. Solo es mi Sporting los 90 minutos que juega. Recuerdo en mi época de chaval que me coincidió con el Sporting de Preciado. Recuerdo cómo eran aquellas previas donde se cantaba a Matabuena o Barral que tampoco eran jugadores que se podían comparar con los del gran Sporting de los 70 u 80 pero sentías algo viéndoles. Ahora siento que esto es un equipo bastante justo y a mi tampoco me gusta que al equipo se le ovaciones como el otro día. Hay que aplaudirles y animarles durante el encuentro y mostrar indiferencia después. En cuanto termina los partidos, no se me olvida el nivel que tienen, la falta de amor propio. Cargo mucho contra los jugadores y se me acusa de tapar otros problemas de la entidad pero es que un problema tan grande... Es un equipo que me genera mucho despropósito".

Rubiales/Casillas ¿Asturias?. "No he hablado con Maximino (presidente de la Federación Asturiana) en las últimas horas pero va con Rubiales seguro. Es una persona muy fiel al presidente actual, ha tenido una buena relación la federación Asturiana con la española y el voto del presidente, aunque no lo puede decir de primeras, pero seguro que va con él. Por los números que manejan en Las Rozas, de las 19 federaciones, 16 irían a muerte con Rubiales; una de ellas Asturias. Estoy investigando quién va a hacer la campaña de Iker en Asturias. Va a necesitar un asambleísta asturiano futbolista, dos clubes... Presentar gente para que los miembros de la asamblea que representan al fútbol asturiano alguno sea suyo. Iker le ha presentado su proyecto a Villa. No le que sí pero tampoco que no de manera radical como le dijeron Xavi o Pujol".