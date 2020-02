El duro enfrentamiento entre saharauis y marroquíes en SER Lanzarote

Elouali Charafi es portavoz de la Asociación de Marroquíes Horizontes y Bashir Mansur es portavoz del Colectivo Saharaui en Lanzarote. Durante un debate en Hoy por Hoy Lanzarote, Bashir Mansur acusó a Charafi y al resto de asociaciones de marroquíes de Canarias de estar "controladas por los servicios de inteligencia esterior del gobierno de Marruecos", algo que Charafi niega rotundamente. Además, Mansur va más allá y explica que la inteligencia marroquí intenta controlar las mezquitas de Canarias y las asociaciones sociales y culturales que dicen representar a los ciudadanos marroquíes. "Él sabe quién es su enlace en el Consulado de Marruecos", dice Bashir sobre Charafi, "por eso puede criticar al Cónsul", añade.

"Nosotros no tenemos ninguna relación ni con el Gobierno ni con el Consulado de Marruecos, somos una asociación socio cultural civilizada, habrá gente que a través de las asociaciones llevan información, pero no somos nosotros", explica el portavoz de los marroquíes. "La mayoría de los inmigrantes que vienen aquí provinen del Sahara, del sur de Marruecos", explica Charafi. "Bashir está buscando protagonismo y el beneficio propio", añade. Bashir afea a la asociación de marroquíes que no denuncie la explotación de los recursos naturales del Sahara por parte de Marruecos. En un extenso debate en Hoy por Hoy Lanzarote saharauis y marroquíes de la isla confrontan sus posturas, escuchalo completo aquí.