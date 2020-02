Justin Bieber, cómo hemos cambiado

Durante los primeros cinco años de la década, Justin Bieber se convirtió en el rey del mundo y publicó cuatro discos multiplatinos que le han llevado a estar entre los 50 artistas con más ventas de la historia de la música. Durante los siguientes cinco años no ha publicado ningún álbum de estudio y ha permanecido casi desaparecido largas etapas. Pero con sus insultantes 25 años ha regresado con ‘Changes’, su quinto disco, presentado por ese sonido urbano con toques trap que se ha colado en todas las producciones mundiales y que representa su single ‘Yummy’. Dejemos a un lado su reciente serie documental en YouTube o el anuncio de que padece la enfermedad de Lyme y mononucleosis crónica para centrarnos en su música.

Tenía 12 años el angelito de Justin cuando su madre creyó que atesoraba un talento innato para la música y decidió compartirlo con todo el mundo a través de Internet. El destino, la casualidad, Dios o vaya usted a saber qué hizo que un ejecutivo descubriera esas grabaciones y viajara a la Canadá natal de los Bieber para convencer al chico y a la progenitora y presentárselos al cantante Usher, que apadrinó al chaval en su primer sencillo, ‘One time’, publicado en 2009. La temporada siguiente, 14 años sumaba Justin, publicaba su primer LP con el bombazo que habían reservado para él: 'Baby'.

El cóctel comercial había sido pacientemente preparado para que el impacto no tuviera comparación en la historia reciente de la música. No dejaba de ser poco más que un chaval a las puertas de la adolescencia dirigiéndose a sus pares, muchos de los cuales eran todavía niños, y ahí surgió la magia del dinero y de la industria. ‘My World 2.0’ completaba el EP que había publicado el año anterior y la promoción lo elevó rápidamente a fenómeno astronómico. Pero claro, cosas de las hormonas, la voz cambió. Aunque la transición fue impecable en su segundo disco, ‘Under the mistletoe’, que vio la luz en 2011.

El sabor navideño de esta producción le venía muy bien a alguien que, a pesar de lo que en realidad ocurría, parecía incapaz de romper un plato y cultivaba un aura adorable. Pero esa imagen no estaba funcionando tan bien como pretendían, aunque seguía en la cima mundial, y apenas medio año después, en 2012, regresaba con un sonido que intentaba ser más maduro. El disco ‘Believe’ se alzó con facilidad al número uno con el single ‘Boyfriend’.

Bieber jugaba muy bien con su imagen de rompecorazones y decenas de miles de personas enloquecían cada vez que escuchaban de sus labios eso de “si yo fuera tu novio”. Ya no era un niño, la transformación del mozalbete estaba prácticamente completa, y lo demostraba codeándose con estrellas de Hollywood y de la industria musical. Siendo él, además, el artista venerado por el público. ‘As long as you love me’ fue otro de sus éxitos de este disco.

Poco después amplió su presencia con biodocumentales, una estrategia digital para publicar en Internet una canción nueva cada semana o desatando la locura cada vez que se bajaba de un avión o atravesaba la puerta de un hotel. Saltemos al año 2015 cuando Bieber publica el que hasta ahora era su último disparo, ‘Purpose’, con el exitoso ‘What do you mean’ como adelanto.

No deja de ser curioso que a pesar de que todos los discos de Justin han sido número uno, en Estados Unidos, en la prestigiosa Billboard, fue este single su primera victoria en esta clasificación a nivel de sencillos. El álbum sin duda fue otro éxito absoluto, pero el canadiense demostraba que podía conjugar la electrónica y las baladas íntimas y con poca instrumentación, y hacerlo además con una interpretación mucho más rica y variada que antes. Ejemplo de una es ‘Sorry’ y demostración de otra es ‘Love yourself’.

Ya que estábamos antes desplegando la lista de récords, con los tres números uno que consiguió con los tres primeros sencillos de ‘Purpose’ se convirtió en el artista más joven en ser número uno y además el más joven en poner en esa posición tres canciones del mismo disco. Desde entonces, y por diferentes motivos, no habíamos tenido álbum con el nombre de Justin en la portada, mención aparte de un grandes éxitos, claro. Así que nos vamos a despedir con un single que publicó junto a otra de las nuevas estrellas del firmamento musical norteamericano, Ed Sheeran, con el que colaboró en 2019 en la canción ‘I don’t care’.