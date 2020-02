'Efecto Emplea', el programa de Acción Contra el Hambre para la integración laboral

¿Por qué tanto no en las entrevistas de trabajo? El problema, me di cuenta, es que hay muchas técnicas que ahora se usan en las entrevistas de trabajo y que desconocía, además hay que saber ‘venderse’. En la última entrevista me recomendaron un curso de formación, a la semana próxima comencé este programa”. Así habla, en una entrevista en SER Madrid Sur, Angélica Salvador, una de las personas que el pasado año siguió una de las ediciones de ‘Efecto Emplea’, puesto en marcha por Acción Contra el Hambre en colaboración con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, y que se muestra más que satisfecha con los resultados.

‘Efecto Emplea’ vuelve otra vez a ponerse en marcha en el Centro de Iniciativas y Formación para el Empleo, CIFE, dirigido a desempleados, la mayoría perceptores de Renta Mínima de Inserción (RMI) para mejorar sus posibilidades de encontrar trabajo, según indica Mónica Casarrubios, coordinadora del programa en Fuenlabrada. Es una iniciativa para “favorecer la inserción socio-laboral de personas en situación de vulnerabilidad, con edades de entre 18 y 60 años. Priorizamos parados de larga duración,mayores de 45 años desempleados o personas con alguna dificultad de inserción”, afirma.

Las actividades del programa serán sesiones grupales y atención personalizada, contactos directos con empresas y participación en eventos de empleo y talleres con responsables de recursos humanos de empresas colaboradoras. Angélica recuerda como aprendió a realizar “búsquedaactivade empleo, haciendo correctamente un curriculum, cómo afrontar una entrevista de trabajo, lo practicábamos en talleres grupales, también abordábamos las TIC,… Fue una experiencia enriquecedora”

Cambio de actitud



Casarrubios reconoce que la actitud de partida de las personas que acuden a los cursos es de estado de ánimo bajoy falta de confianza personal. “Tantos currículos sin respuesta, tantos contactos sin fructificar” hacen mella y en el programa se empieza por transformar esta actitud y devolverles la confianza, además, por supuesto, de fortalecer las herramientas para la búsqueda de empleo y la integración en el mercado laboral con éxito, afirma.

Angélica, ecuatoriana, lleva 20 años viviendo en España y estuvo trabajando “15 años si parar, pero se supone que mi curriculum estaba obsoleto. Cuando llevas un tiempo en el paro, entras en depresión. Este programa me ayudó a despertar y salir de la zona de confort y decir ahora sí, voy a ver mis cualidades y donde están mis errores”. Asegura que tuvo mucha ayuda de todos los participantes y, sobre todo, recuerda las charlas individuales para despertar competencias y definir el perfil laboral, “fue muy bueno, en especial, el taller de inteligencia emocional, me hizo despertar”.

El programa arranca este mes, finalizará en diciembre y busca favorecer sobre todo a esos parados que “carecen de recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas de la vida y están comprometidos formalmente con la búsqueda de empleo.