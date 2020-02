El Gobierno defiende una estrategia aérea estable durante todo el año

El director general de Movilidad y Conectividad, Jorge García, ha afirmado que el "respaldo institucional" y la búsqueda de nuevas conexiones aéreas pasan por fijar una estrategia "constante en el tiempo y no solo exclusiva a los meses de verano".

Durante una reunión con representantes de la patronal OTEA, García ha asegurado que "siempre es una lástima" que una aerolínea no pueda mantener una línea de negocio a unas rutas internacionales que "tenían marcha", en referencia a Volotea que ha decidido no recuperar sus conexiones estivales con Venecia y Múnich. "Se daba un poco el anacronismo que teníamos vuelos a Venecia y Múnich, pero no teníamos vuelos directos a París, Bruselas o Milán", ha apuntado.

García ha reiterado que el Principado impulsará una estrategia de movilidad aérea que consensuará con los agentes implicados. En este sentido, ha señalado que el Gobierno regional está estudiando los destinos nacionales e internacionales que precisa Asturias y que estos tengan respaldo de las aerolíneas que "mejor puedan servir esos trayectos".