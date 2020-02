Echedey Eugenio niega las acusaciones de la presidenta del Cabildo de Lanzarote

Echedey Eugenio ha dejado claro en la rueda de prensa ofrecida esta mañana que las acusaciones vertidas por la presidenta del Cabildo, Mª Dolores Corujo, con respecto a la subida del precio del agua no es sino una cortina de humo para tapar, entre otros asuntos, la metedura de pata de la propia Corujo al anunciar que los Centros Turísticos se encuentran en suspensión de pagos o la falta de justificación sobre su inacción de los últimos meses ya que es al nuevo gobierno (PSOE-PP) a quien corresponde aplicar la correspondiente subida.

Eugenio señaló así que “se olvida la secretaria general del PSOE que fueron ellos los que llevaron a Inalsa prácticamente a su disolución y a un concurso de acreedores que acabó con medio Partido Socialista con sus bienes embargados; así que no entiendo muy bien qué es lo que pretende dejando entrever que nosotros no subimos la tarifa del agua porque estábamos en periodo electoral”.

“El único delito de Coalición Canaria es tener un proyecto de ciudad y de isla y un equipo para llevarlo a cabo, creíble para la ciudadanía, y parece ser que eso es algo que les da mucho miedo porque nosotros sí hemos sabido gestionar las empresas públicas”, ha subrayado.

Durante su intervención, el ex presidente del Consorcio del Agua de Lanzarote explicó que en los 16 meses que estuvo al frente de la entidad (de diciembre de 2017 a junio de 2019), se llevaron a la Asamblea las dos subidas de tarifas que correspondían y que había reclamado Canal, es decir, la de 2017 y la de 2018.

“En ambas –explicó- había una diferencia de dos puntos entre la tarifa que el Consorcio proponía y que el Canal pretendía, aunque la fórmula de cálculo es clara porque establece que la subida que se puede aplicar, tal y como establece el contrato, es de un 1% más el IPC del año corriente”. Así que el precio no se puede subir más de lo que está establecido.

Las dudas surgieron, tal y como explicó Eugenio, a la hora de decidir si el incremento se aplicaba a la tasa del agua o a los costes de producción. “En ese debate se intercambiaron entre julio de 2018 y julio de 2019 diversos escritos y aclaraciones entre el Consorcio y Canal, donde nosotros pedíamos documentación para saber en qué se aplicaba la subida y ellos nos daban una documentación que entendíamos que no era válida”.

En ningún momento se prescindió de los procedimientos para la subida de las tarifas agua, explicó, “había dos procedimientos iniciados, uno por aprobación de la Asamblea del Consorcio y otro por validación de la Comisión de precios de Canarias”.

Se descartó este último, entre otras cosas, porque había una diferencia de opinión entre dos técnicos de la casa. Y fueron estos mismos los que consideraron que no era oportuno llevarlo a la Comisión de precios porque podría ir en contra de los intereses del Consorcio y de la ciudadanía que es al fin y al cabo quien paga el precio del agua.

“Mi labor entonces como presidente era que la subida fuera la mínima posible dentro del contrato que habíamos firmado, pero Mª Dolores Corujo y el Partido Socialista parece que lo que están defendiendo es que se cumplan los intereses del Canal. Algo que no se entiende en un partido que se supone que defiende los intereses del pueblo”.

Para Eugenio, la intención que hay detrás de todas las acusaciones es bien clara, una cortina de humo sobre lo que ese importante que no es otra que “la metedura de pata de la presidenta al anunciar durante un pleno una supuesta suspensión de pagos en los Centros Turísticos”.

Tal y como demuestra un informe que Echedey Eugenio presentó en la rueda de prensa celebrada esta mañana y que sin embargo, la presidenta del Cabildo ocultó a los medios de comunicación, en los 16 meses que él estuvo al frente del Consorcio del Agua, se convocaron hasta tres Asambleas en cuyo orden del día se llevaba la subida de las tarifas del agua y solo el Ayuntamiento de San Bartolomé (presidido entonces por Corujo) no estuvo presente.

“Es curioso –señaló-, pero ese informe que Mª Dolores Corujo no ha querido enseñar a los medios concluye que a fecha actual, la propuesta de revisión de precios para el año 2019 no ha sido aprobada por la Asamblea del Consorcio, algo que se hace cada año, pero Mª Dolores Corujo, después de nueve meses en el gobierno, no ha hecho absolutamente nada. No ha aplicado la subida de las tarifas porque no le ha dado la gana”.

Los juegos de medias verdades y mentiras políticas de la presidenta socialista y de su grupo de gobierno ya ha empezado a tener sus consecuencias. “No dudan en cortar cabezas si alguien no pasa por el aro o no entra en este juego –ha señalado Eugenio-, como es el caso de su jefe de prensa, que ha sido cesado esta misma semana o el cese también en su día de Juan Félix Eugenio como consejero delegado de los CACT, para meter a un comisario político con menos escrúpulos como Benjamín Perdomo, y sus sandeces hablando de que los CACT están en suspensión de pagos, pero que tiene garantizado el pago de proveedores y las nóminas hasta dentro de un año”.

El informe que Corujo ocultó a la opinión pública deja claro quién ha hecho sus deberes y quién no. “Nosotros tenemos que velar por los intereses de los vecinos y no por los de Canal Gestión y así lo hicimos”.

Es tal la metedura de pata de la presidenta del Cabildo que tras anunciar durante toda una semana que iba a convocar una rueda de prensa para hablar de la supuesta suspensión de pagos de los CACT, espera hasta el domingo por la tarde para hacerlo y el lunes, una hora antes de su celebración, la suspende, aduciendo que iban a dar otra para hablar de lo ocurrido en la Asamblea del Consorcio.

Dato curioso, apuntó Eugenio, puesto que la Asamblea estaba convocada desde el jueves anterior y sus miembros conocían el orden del día, pero dijeron que tenían que quitar la rueda de prensa de los CACT porque lo ocurrido en la Asamblea era más importante.

“Espero que en algún momento hagan esa rueda de prensa de los CACT y que nos expliquen sus desmanes. Yo no voy a contestar a un solo ataque absurdo más de Mª Dolores Corujo, estamos centrados en fiscalizar su trabajo. Tienen que explicar muchas cosas como la mala gestión que se está haciendo en Arrecife con contratos a 15.000 euros o el desastre del carnaval, por qué se han perdido dos tourperadores en los CACT... Al final lo que están consiguiendo lanzando globos sonda es que no se hable de su mala gestión y eso no lo vamos a permitir porque lejos de contar cuál es su proyecto de isla, si es que lo tienen, lo que están haciendo es enredar”.