Dreams, crea tus propios juegos y sueños

El desembarco de Dreams en PS4 es uno de esos estrenos especiales. Porque no es un videojuego normal. Es un conjunto de herramientas para crear juegos y experiencias audiovisuales cuyo éxito depende más del uso que la comunidad haga de él que del propio producto, que es bastante redondo en sí mismo.

El sueño de Dreams empieza con un pequeño modo historia que mezcla plataformas, puzzles y ambientación de cine negro y jazz. El estudio británico Media Molecule ha creado esta aventura con las mismas herramientas que pone a disposición del usuario para crear sus historias, por lo que es solo una muestra de lo que se puede hacer con Dreams que puede completarse en unas tres horas. A partir de ahí es el jugador el que toma el control de la creación de mundos, aunque también se nos ofrecen otros minijuegos de disfrute rápido para jugar solo o en compañía.

El modo historia de Dreams, cine negro y jazz / Media Molecule/ Sony

Mediante unos pequeños tutoriales el juego nos va guiando por las herramientas disponibles para crear. A través de un mando de control Dualshock 4 o con los mandos con sensor de movimiento PS Move disponemos de menús de creación de modelos en tres dimensiones, texturas, colores y hasta música para componer bandas sonoras. Esto, que puede sonar muy técnico, es bastante intuitivo: podemos crear escenarios naturales o personajes con varias formas prediseñadas y editarlas, replicarlas o redimensionarlas para hacer creaciones únicas. Es asequible, pero crear obras coherentes lleva bastantes horas (lo cual no es malo en sí mismo) sobre todo hasta que nos acostumbramos al manejo de las tres dimensiones. El componente artístico del juego es indudable, y encantará tanto a los jugadores tradicionales como a los amantes de los dioramas y maquetas.

¿Quieres crear caminos de pastel? En Dreams puedes / Media Molecule/ Sony

Como decíamos al principio, gran parte de la magia de Dreams depende de la comunidad online. Las creaciones se comparten vía internet, y al igual que podemos hacer nosotros, pueden servirles a otros jugadores para inspirarse o, directamente, obtener nuestros elementos y crear sus propios mundos modificándolos a su antojo. El pasado mes de abril de 2019 se abrió un acceso anticipado y las primeras creaciones han mostrado el potencial de las herramientas de Media Molecule. Ahora, con la versión definitiva y todas sus posibilidades, este mundo crecerá exponencialmente con propuestas bien trabajadas a base de horas de trabajo (juegos, cortometrajes, videoclips…), y otras más casuales e incompletas. Pero es cierto que ya hay aventuras, juegos de rol y plataformas a los que merece la pena echar un vistazo.

Más actualidad

Sony y Naughty Dog han publicado el primer tráiler doblado al castellano de The Last of Us Parte II. En él podemos ver de nuevo a sus dos protagonistas Ellie y Joel, y también descubrimos al hermano de Joel, Tommy, así como nuevas y temibles criaturas. Será una historia de venganza magníficamente doblada y exclusiva para Playstation 4 que verá la luz el 29 de mayo de este año 2020.

Ya está a la venta en versión física para PS4 y Xbox One Hunt: Showdown. En este oscuro juego de disparos en primera persona tomamos el papel de un cazador de finales del siglo XII en las zonas pantanosas de Lousiana, (EEUU), que debe luchar contra criaturas temibles pero reales. Introduce un concepto interesante de muerte permanente por la cual si nuestro personaje cae, le perdemos a él y a su equipo, pero mantenemos la experiencia acumulada para crear otro. El riesgo es alto, sobre todo en los modos competitivos online, pero el afán por conseguir mejor equipamiento nos impulsa a seguir. Esa tensión y los mapas abiertos para abordar la caza con nuestra propia estrategia son sus puntos más fuertes.

La saga de combates masivos (musou) que mezcla personajes de Dynasty Warriors y Samurai Warriors alcanza un nuevo hito. Warriors Orochi 4 Ultimate llega para PS4, Switch, Xbox One y PC con hasta 177 personajes diferentes para manejar incluyendo nombres míticos y deidades como Juana de Arco, Aquiles, Hades o Gaia. Se ha incluido también el nuevo modo infinito, un sistema de promoción y una nueva historia que recuerda a las doce casas de Los Caballeros del Zodíaco.

Con motivo del décimo aniversario del lanzamiento de los juegos Bayonetta y Vanquish, PS4 y Xbox One reciben un pack conjunto con ambos títulos remasterizados con gráficos en 4K y 60 imágenes por segundo para garantizar fluidez total en nuestros infinitos disparos. De esta manera podemos revivir las aventuras de la bruja más letal y elegante, y de la Compañía Bravo en una feroz lucha por los escasos recursos en un planeta asolado por las guerras.

Y hablando de remasterizaciones, también acaba de llegar a PS4 en formato físico The Yakuza Remastered Collection, que incluye las versiones remasterizadas que aparecieron en PS3 de Yakuza 3, 4 y 5. Además de presentar mejoras gráficas y una resolución Full HD, cuentan con todo el contenido que en su día no llegó a las versiones europeas de los juegos protagonizados por el Dragón de Dojima. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.