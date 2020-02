Los niños ingresados también van al 'cole'

“Los alumnos que no pueden seguir un proceso normalizado de escolarización en su centro educativo, por razones de hospitalización o convalecencia prolongada, precisan una respuesta educativa adecuada a las necesidades que manifiestan. Para ello, las Unidades Escolares de Apoyo funcionan en aquellos hospitales de la Comunidad de Madrid que tienen camas pediátricas de media y larga hospitalización”, así explica la Consejería de Educación la presencia de este sistema que permite a los niños ingresados, o convalecientes en casa, seguir recibiendo su educación.

Francisco de Pedro Sotelo es el coordinador de las Aulas Hospitalarias de ‘La Paz’, ‘Ramón y Cajal’ y ‘12 de Octubre’. El sistema también funciona en el Severo Ochoa de Leganés y los hospitales de Getafe y Fuenlabrada.

“Somos funcionarios dependientes, en el caso de Madrid, de la Consejería de Educación. Nuestro programa educativo es oficial, está reglado, y como tal nuestros informes van a Inspección y los centros tienen la obligación de ponerse en contacto con nosotros”, ha explicado.

Por un lado desarrollan su labor en aulas específicas, a las que asisten los niños que pueden desplazarse hasta allí. “Son aulas que recuerdan a las de un pueblo pequeño, con niños de todas las edades interaccionando de forma constructiva”, define; también dan clase en la propia habitación donde están los niños que “por motivos de aislamiento, necesidades específicas… no pueden estar en el aula”. O lo pueden hacer desplazándose al domicilio si la convalecencia es en casa.

“Estamos en contacto con todos los centros de origen de los chavales, y tratamos de mantener la máxima continuidad con ellos. Por ejemplo, hay centros que nos envían los exámenes pendientes…”, cuenta.

“En las aulas también hay talleres de magia, de cocina, incluso de radio. No olvidemos que los niños ingresados no son niños al uso, sino que son muy especiales. Y ponemos nuestro grano de arena para que aprendan, ofreciéndoles un plus lúdico”, enumera.