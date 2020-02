Visto para sentencia el juicio de Iruña-Veleia

Tras 11 años desde que se abriera la causa, el sonado caso de Iruña-Veleia queda visto para sentencia. Por el palacio de justicia de Vitoria han pasado estas últimas doce jornadas de juicio tanto peritos de la defensa como de la acusación, todos ellos con un objetivo en mente: aclarar que ocurrió con los grafitos excepcionales que se encontraron en el yacimiento y que estaban llamados a cambiar la historia del euskera y el cristianismo.

En estas doce sesiones han escuchado desde el estrado atentamente los dos principales acusados, Eliseo Gil, antiguo director del yacimiento y Rubén Cerdán, trabajador del yacimiento. Había un tercer encausado, Óscar Escribano, que fue condenado a un año de cárcel después de que admitiera haber hecho con un punzón una inscripción en una de las piezas “a modo de broma”, según explicó.

Durante este juicio la Fiscalía ha mantenido la petición de 5 años y medio de cárcel para Gil, por un delito continuado sobre el patrimonio y por otro de estafa en concurso; si bien las multas económicas han disminuido ya que las piezas que se estiman fueron falsificadas son 291 en vez de las 476 iniciales.

La Diputación, que ejerce de acusación particular, ha denunciado en la última sesión del juicio el ‘daño irreparable’ que ha causado en el patrimonio histórico estos grafitos presuntamente falsos y no han dudado en señalar a Eliseo Gil como autor de los grafitos, acusándolo de actuar de forma premeditada.

Para la defensa, que ha pedido la absolución de los encausados, este extremo no está en absoluto demostrado y califican de “cuento infantil” las acusaciones argumentando que no existe ningún móvil por el cual Eliseo Gil decidiera realizar las inscripciones en las piezas de cerámica. Además, han añadido que los peritos grafólogos de la acusación no han podido concluir que la grafía de los grafitos sea la misma que la de Eliseo.

En las últimas palabras ante la magistrada, Eliseo ha insistido en su inocencia y en tener la confianza puesta en la justicia.