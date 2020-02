Capturan un cisne negro en Muskiz

Es una especie muy poco habitual en neustro hábitat. Así lo comnfirman desde Bizkaiko Basozainbak, la Asociación de Agentes Forestales de Bizkaia. Según han publciado en redes sociales, el ejemplar de cisn negro lo descubrieron, no sin sorpresa, a finales de la semana pasada en la zona de Bilotxi, en Muskiz.

Según señalan, "esta especie de cisne es originaria de Australia". Y explican el origen de este ave, "los ingleses la trajeron a Europa en el s. XVIII. Hasta entonces no se conocían cisnes que no fueran blancos. En nuestro entorno se pueden ver en parques y zoológicos, pero los ríos de Bizkaia no son su hábitat natural", añaden.

El objetivo de los agentes forestales fue recuperar el cisne, pero para ello, debieron dedicar buena parte de la noche para poder aproximarse al animal "como el cisne era muy huidizo, intentamos atraerlo con comida pero evitaba a los humanos. Hemos estado haciéndole seguimiento día y noche, esperando el momento para atraparlo sin hacerle daño", relatan en su cuenta de Twitter.

Una vez capturado, lo trasladaron al Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Gorliz, donde los vererinarios 2lo cuidarán hasta que se le encuentre un hogar permanente".

Concluyen su 'aventura' con la satisfacción de haber dado al cisne negro un "final feliz"