Riera: "La baja de Bertone es puramente deportiva, queremos acortar rotaciones"

El B The Travel Brand sigue en proceso de cambio para poder conseguir sus objetivos, que pasan por el ascenso a ACB, mejorando su nivel de juego.

El club mallorquín negocia con el escolta argentino Pablo Bertone su desvinculación con la entidad balear. Una situación que se debe única y exclusivamente a "cambiar una situación deportiva y táctica", según explica en "La tertulia del Pintamona", el gerente del club, Jordi Riera.

Riera, ha comentado en La SER que "no son cambios drásticos, pero implican que las rotaciones sean más cortas". Sin embargo de cara al futuro avisa que "no habrán más cambios estructurales y dudo que hagamos más movimientos deportivos".

De la misma forma se ha manifestado el técnico Félix Alonso, que ha pasado unos días en León, aprovechando que no hay competición en Leb Oro esta semana. El entrenador ha agradecido a Bertone su profesionalidad: "Es un excelente profesional, pero el modelo elegido al prinicipio lo hemos tenido que cambiar. Para nadie es sencillo prescindir de un jugador cuando ha sido tan apreciado por el grupo. No puedo tener ningún pero y hemos pensado en él, porque si acortamos las rotaciones le va a perjudicar y eso es lo que no queremos".

El equipo balear acumula tres derrotas seguidas y Alonso explica algunos de los problemas del equipo: "Haber planteado una plantilla de doce donde los roles no se asumen con claridad, la responsabilidad se difumina. No tener continuidad hace que no seamos el rodillo que queríamos ser".

Por ello, el entrenador leonés apuesta por una serie de cambios: "Vamos a intentar que Stainbrook participe más, pero tenga menos balón en sus manos. Aprovechar en posiciones más cercanas al aro a Barac y acortar las situaciones ofensivas, darles pautas determinadas".

El equipo no ha superado en los últimos pencuentro el 30% de tiros de tres y Félix Alonso lo tiene presente: "Stainbrook genera mucho. Cuando no ha estado ha fallado el equilibrio de línea exterior e interior. No tenemos que vivir del acierto de tres, sino ser más incisivos".

Una de las novedades que se vio en el partido contra el Valladolid fue el uso de la defensa zonal, un cambio táctico que benefició al equipo. "No suelo usar la defensa zonal. Lo utilizamos como recurso contra Valladolid y nos funcionó bien. No descartamos volver a usarla".