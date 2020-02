Tranquilidad entre los regantes palentinos ante la próxima campaña y la llegada del agua de Riaño

"Estamos tranquilos ante la próxima campaña de regadío ya que el agua de Riaño está asegurada, todo este revuelo no es más que una cuestión política" así de contundente se muestra Moisés Fernández de la Comunidad de Regantes del Carrión que entiende que el mensaje lanzado por UPL y por la comunidad de regantes de Riaño es una constante que no tiene cabida ya que se trata de un trasvase de agua ya consolidado.

Las últimas voces que llegaban desde León reclamando que no se trasvasara agua a los regantes palentinos no han tenido excesivo eco aquí ya que es una demanda que vienen haciendo desde hace años y que no ha sido nunca aceptada por las autoridades. Se está trabajando en el nuevo Plan Hidrológico y ahí vendrá reflejado que 12.000 hectáreas del Carrión dependen del agua de Riaño. Igualmente los regantes palentinos entienden que sigue siendo necesario regular la cuenca y crear las balsas de las Cuezas lo mejoraría el rendimiento pero, a pesar de ello, el agua de Riaño seguiría siendo necesaria para salvar la campaña. Recuerda Fernández que además el pantano de León está casi lleno este año a diferencia de los de Palencia que no presentan su mejor aspecto