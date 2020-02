Los trabajadores de Airbus, a la espera de saber cuántos despidos habrá en cada planta

La dirección de Airbus en España no ha concretado todavía cómo se van a distribuir los 630 despidos previstos por la multinacional aeronáutica en nuestro país, pero en el caso de la Comunidad de Madrid los sindicatos creen que se mantendrá el mismo peso que tienen en el global nacional. Es decir, que si más de la mitad de los trabajadores están aquí, 6.100 en Getafe, 1.200 en Barajas y 400 en Tres Cantos, pues la mitad de los despidos serán madrileños, en torno a 300. Puede que el triple, 900, en caso de empleos indirectos.

No obstante no saben nada salvo que pondrán en marcha movilizaciones no sólo en Airbus, sino en todo el sector aeroespacial. Por eso el presidente del comité interempresas, Francisco San José, pide que el Gobierno de España también se implique en la lucha para exigir una carga de trabajo sostenida para las próximas dos décadas.

Sobre los planes de trabajo concretos, el más afectado por el recorte a nivel mundial es el A400M, construido en Sevilla pero que llega a Getafe para labores de mantenimiento. Los trabajadores sin embargo recuerdan en que el sector comercial de Airbus hay modelos que van a duplicar su producción y podrían ser reubicados en España.

A nivel político, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, también se ha sumado al llamamiento para que “todos los agentes afectados” luche por fijar el sector aeroespacial como “sector estratégico de presente y de futuro” y sea un “puntal a nivel nacional”.