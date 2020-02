"Por primera vez podemos pelear el primer puesto y eso tiene que ser una motivación"

El Xerez DFC se enfrentará este domingo a las 12:00 horas al San Roque de Lepe, un partido para Josu Uribe “interesante, porque jugamos ante un rival que lleva mucho tiempo sin perder en casa, que se ha reforzado muy bien y ha recortado a todos los que están arriba. Tienen muy buenos futbolistas, pero nosotros también somos un equipo muy complicado de ganar”.

Álex Colorado y Antonio Sánchez se perderán el encuentro en Huelva, la del delantero una baja importante “por sus características, porque es un jugador distinto a lo que tenemos, se pierde al menos cuatro partidos y dos de ellos en una semana, es una pena”, lamenta el entrenador.

Para este próximo partido el equipo tiene una motivación especial, “por primera vez en todo el año podemos pelear el primer puesto, hay enfrentamientos directos este fin de semana. Tenemos que mirar siempre para arriba, el Lucena juega fuera y pude no ganar. Nosotros tenemos que ir a Lepe a tratar de ganar”.

Uribe está convencido que su equipo planteará un buen partido, “llevamos muchos partidos sin perder, estamos muy bien, muy vivos. Habrá batallas que perdamos, pero hay que saber que el que menos pierda estará arriba. Tenemos que hacer que si perdemos no puede ser un funeral y si ganamos la leche, les he dicho a los chicos que en esta liga nos puede ganar cualquiera, por eso hay que ir con humildad, porque hay mucha igualdad y los de abajo no quieren descender”.