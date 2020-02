'Agricultores al límite' es el lema de la marcha del campo y la ganadería en la Región de Murcia que este viernes ha tomado las calles del centro de la ciudad de Murcia para exigir precios justos a sus productos.

Dicen 'basta ya' a los abusos que sufren por lo que producen ya que denuncian que sus explotaciones agrícolas y ganaderas no son rentables porque no llegan ni a cubrir costes.Centenares de agricultores y decenas de tractores se están concentrando en las inmediaciones del Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, punto de partida de la manifestación que recorrerá las calles del centro de Murcia para protestar por la situación del sector y exigir unos precios "justos".

#agricultoresallímite es el lema de la marcha del campo y la ganadería en la Región de Murcia. Dicen basta ya a los abusos que sufren por lo que producen. Siguen llegando manifestantes a San Esteban y los tractores empiezan a ubicarse en Gran Vía pic.twitter.com/9l6YDgD1cx — SER_Murcia (@SER_Murcia) February 21, 2020

A la cabeza de la manifestación, convocada por COAG, UPA y Asaja, figura un tractor Ebro Super 55 que tiene más de 60 años, con la que los agricultores pretenden poner de manifiesto y ejemplificar la maquinaria antigua con la que todavía siguen trabajando en el campo.

En concreto, los manifestantes recorrerán las calles del centro de Murcia tras una pancarta en la que se puede leer 'Si el labrador se arruina y ya no puede labrar ¿Qué guisarás en tu cocina para poderte alimentar? A unos céntimos he vendido, cada vez más arruinado, me quedo sorprendido de lo que vale en el mercado'.

Agricultura y ganadería de la mano demandan hoy en #Murcia precios justos pic.twitter.com/VUF7c9jydV — SER_Murcia (@SER_Murcia) February 21, 2020

El presidente de COAG en San Javier, Emilio Alfonso Martínez, valora de forma "muy positiva" el transcurso de la jornada, y espera que sirva para acabar con la "vergonzosa" diferencia que existe entre el beneficio que saca el agricultor por su producción y el precio que paga el consumidor.

"Aquí somos una cadena; nos necesitamos todos, incluidos los gobiernos regional y central", ha comentado el presidente de COAG, que ha acudido a la movilización con una carretilla en la que portaba naranjas, claveles, limones, apio y alcachofas, y unos letreros en los que se podía leer la diferencia entre lo que gana el agricultor y lo que paga, después, el consumidor.

Miles de agricultores y centenares de tractores colapsan en la mañana de este viernes el centro de la ciudad de Murcia para lanzar "el último grito a la desesperada" y reivindicar unos precios más justos y mejores condiciones que eviten la desaparición del sector y acaben con los "abusos de la distribución" y la competencia desleal.

Provenientes de toda la región, los manifestantes se han concentrado desde las 10 de la mañana a las puestas del Palacio de San Esteban, sede de la presidencia del Gobierno autonómico, y la manifestación, que estaba prevista para las 11, ha arrancado con más de 40 minutos de retraso porque, según ha explicado Miguel Padilla, de COAG, la asistencia de personas y, sobre todo, de tractores, ha desbordado todas las expectativas.

La protesta forma parte de las que se están desarrollando desde hace semanas en todo el país para exigir mejoras para este sector, que se siente maltratado por los bajos precios que cobran en origen y que no se corresponden con los que el consumidor paga por esos productos.

Para Padilla, estas protestas son el "último grito de la agricultura a la desesperada", puesto que los productores soportan "precios penosos" e "imposibles de soportar", dado que los costes de producción se sitúan por encima de las ganancias.

En su opinión, esta situación "no tiene retorno" y es imprescindible darle una solución "sí o sí" por la "dignidad de la profesión" agraria.

Muchos ciudadanos han apoyado a los agricultores en sus protestas y les aplaudían a su paso / Foto: Cadena SER

Durante la manifestación por las calles de Murcia, nuestra compañera Ruth García, se ha subido al tractor de Paco, agricultor de La Puebla.

La marcha, que está previsto que se prolongue al menos hasta las 14:00 horas, finalizará a las puertas de la Delegación del Gobierno en Murcia, donde las organizaciones convocantes leerán un manifiesto.