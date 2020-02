Pepe Bordalás que por si no lo saben es de la comunidad valenciana, alicantino, continúa con su leyenda en el Getafe. Ayer ganó 2-0 al Ajax que fue semifinalista de la Champions de la temporada pasada. Pepe Bordalás es un ejemplo de entrenador que empezó desde abajo y ha dado los pasos naturales para llegar a entrenar al Getafe. Es más diría que ya va tarde en esos pasos naturales y que esta temporada entrenando al Getafe, incluso está dirigiendo a un equipo, por debajo de lo que él ya se ha ganado con sus resultados. La única duda que a mí me queda para saber si Bordalás podría entrenar un equipo del nivel del Valencia, es que no es lo mismo dirigir a jugadores que vienen fundamentalmente de equipos humildes, a los que vienen ya de selecciones y equipos importantes. El discurso y el trato, para obtener rendimiento, no es el mismo con un perfil de futbolistas que con otros. Exceptuando esa duda profunda y difícil de responder, Pepe Bordalás ya se ha ganado de sobra entrenar, un equipo del nivel del Valencia o del Sevilla.