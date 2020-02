Joan Olmos: "Los tímidos pasos en materia de movilidad en València todavía dejan amplio margen para avanzar"

Joan Olmos, coordinador de la Mesa de Movilidad del Ayuntamiento de València, cree que pese a los pasos que se están dando en materia de movilidad en la ciudad, todavía queda un amplio margen para avanzar. En una entrevista en Hora 14, Olmos ha asegurado que la ciudad tiene que buscar el modelo que más se ajuste a la realidad de las grandes ciudades, que es el de "reducir de forma sustancial la movilidad motorizada y la liberalización del espacio público para funciones sociales".

El coordinador recuerda que en los años noventa ya existía un amplio consenso entre la población que apoyaba la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento, pero lamenta que los anteriores gobiernos no aprovecharan esa situación favorable para abordar la cuestión, con lo que "ahora hablaríamos de otro proceso".

Sobre la implicación de las administraciones públicas, Olmos señala que es imprescindible que todos participen, y critica que en este sentido la ciudad de València también va atrasada. Y cree que las iniciativas de movilidad en el centro son compatibles con la reducción del tráfico, porque todavía existen muchos desplazamientos en automóvil que podrían sustituirse por otros medios de transporte, incluso por ir a pie.

Por último, respecto a su posible salida de la coordinación de la Mesa de Movilidad, Olmos asegura que no se trata de un ultimátum. Confirma que quiere dejar el cargo porque cree que "la faena ya está terminada", que se comprometió a los primeros cuatro años pero que ahora no puede seguir haciéndose cargo. No obstante, continuará como coordinador al menos hasta que se le encuentre un sustituto.