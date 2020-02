La gala de de los Drag Queen, un espectáculo lleno de risa y diversión

El Carnaval de Arrecife 2020 está dejando momentos para el re­cuerdo. Anoche, el Recinto Ferial de Arrecife disfrutó del espectáculo de Drag Queen, con la participación de siete Drags, dirigido por el re­conocido presentador Roberto Herrera. Además, los asistentes se de­leitaron con la actuación de Cristina Ramos, una popular cantante de rock y ópera, la cual ha participado en varios programas televisivos.

En un principio, el espectáculo contaba con ocho Drags: Drag Équi­nox, Sirius, Orion, Hefesto, Ácrux, Lemnos, Ármek y Xoul. Esta última no pudo asistir debido a un contratiempo. Cada uno de ellos eligió una temática y un diseño con los que salir al escenario y levantar al público de sus asientos.

Roberto Herrera, uno de los presentadores de las últimas campana­das de Televisión Canaria, dirigió el evento e hizo reir a los asistentes con su divertido sentido del humor. Tras las actuaciones de cada uno de los artistas llegó el turno de la cantante nacida en la isla de Gran Canaria Cristina Ramos brindando un gran espectáculo al público, que no paró de animar en todo momento.

El concejal de Festejos, José Alfredo Mendoza, destacó que la gala de los Draq “es uno de los momentos más esperados y divertidos del Carnaval de Arrecife 20202. Además, señaló que “nuestra isla ha de­mostrado tener mucho talento y debe tener el reconocimiento que se merece”.

Durante esta edición no se repartió ningún premio, ya que se trataba de una exhibición y no de un concurso. No obstante, el gran éxito vi­vido durante la noche de ayer hacen pensar que muy probablemente se recupere para las próximas ediciones.