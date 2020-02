La primera gran retrospectiva de arte urbano de las últimas décadas está en Fuenlabrada

‘Arte Urbano…?’ recoge obras de alrededor de un centenar de artistas urbanos de nuestro país, en lo que se puede considerar la primera gran retrospectiva de este arte en España, en los últimos tiempos.

La iniciativa es fruto del Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada (CEART) y del artista SUSO33. Un pequeño grupo de artistas cercanos ha propuesto a sus nombres imprescindibles y de ahí se ha creado una cadena libre de elecciones que ha dado como “resultado una lista final, elegida por la comunidad creativa que formó parte de este movimiento desde sus inicios”, según fuentes municipales.

La puesta en escena del CEART permite vivir la experiencia del arte urbano a partir de espectaculares reproducciones, documentación y tecnología, de forma que el visitante puede deambular por cuatro territorios que siguen tanto criterios temáticos como cronológicos. Uno de ellos, EL CALLEJÓN, con los orígenes, la relación con el grafiti, los Iconos y el Street Art, el SKYLINE IDEAL, en referencia al muralismo contemporáneo, con reproducciones a tamaño eral de muros icónicos, en tercer lugar, SIN PERMISO, intervenciones libres en el espacio público y en cuarto lugar, TELEPRESENCIA, el arte urbano en Internet y su expansión en redes sociales.

El recorrido se completa con una ANTESALA, donde se plantea la ruptura con la pintura tradicional y la conflictiva relación con el arte contemporáneo, y una LINEA DE TIEMPO que visualiza la complejidad de un fenómeno creativo vivo y en ebullición.

El proyecto es una continuidad de la exposición retrospectiva de SUSO33, ‘On Line’, que se pudo ver en el CEART hace tiempo, y de la muestra sobre el legado del grafiti, que trajo a Fuenlabrada al mítico Herny Chalfant y a una muestra que ahora se está exponiendo en ‘The Bronx Museum of the Arts’ de New York hasta marzo de este año.

Fuenlabrada también cuenta con el proyecto ‘Fuenlabrada ciudad viva’ , por el que artistas como SUSO33, Felipe Pantone o Sise Paredes han decorado murales por toda la localidad.