Los agricultores y ganaderos cortarán la N-420 este lunes

Hasta 200 tractores y 1.200 agricultores y ganaderos van a cortar la N-420, a su paso por las localidades ciudadrealeñas de La Puebla de Don Rodrigo y hasta Puente de Retama. Una movilización que se producirá sin siglas políticas ni sindicatos ni organizaciones agrarias y que se desarrollarán este lunes. Además, en estas movilizaciones, también, acudirán agricultores y ganaderos de la vecina comunidad de Extremadura. Por ello, se espera que estas previsiones de participación se vean incrementadas.

Una tractorada, convocada entre los propios agricultores y ganaderos, que se comenzó a gestar hace 15-20 días, a través de diversos grupos de WhatsApp. Ante las manifestaciones y protestas que se están reproduciendo en diferentes provincias de nuestro país. Una convocatoria que se fijó al conocer el descontento y la situación que atraviesa todo este gremio. Un gremio que ve como el campo se va apagando poco a poco y como las zonas rurales se van despoblando. Unas zonas rurales, en donde, uno de los pilares de su economía es, precisamente, la agricultura y la ganadería.

Una situación límite que hará que estos agricultores y ganaderos, este lunes, corten esa vía principal. Una carretera que permanecerá cortada desde las 10 de la mañana y hasta la 13 h. Una tractorada que se produce por los bajos precios de la aceituna, apenas 30 céntimos el kilo, y la reducción de hasta un 14 % que se espera en las ayudas de la PAC. Por este motivo, Carmelo Picazo, agricultor y ganadero de Agudo, confirma que "mi hijo, que tiene 8 años, quiere ser agricultor y ya le he dicho que no, que se dedique a otra cosa porque esto es una ruina".

Un corte de carretera de tres horas en esa N-420 que no será el único que se produzca sí la situación en el campo no mejora. De hecho, se estarían planteando cortes de varios días, con o sin autorización, puesto que la situación es ya insostenible. Una medida que desvela uno de los participantes en la movilización que tendrá lugar este lunes, José Manuel Gutiérrez, quien tiene sus tierras en la localidad de la Puebla de Don Rodrigo.

Asimismo, Gutiérrez asegura que "estamos quedando los agricultores y ganaderos que llevamos muchos años en esto, porque los que se incorporan ahora al campo, apenas sobreviven el 5 %". Una situación crítica que está provocando que este gremio esté en pie de guerra en todas las provincias de la geografía española.

De este modo, esta será la primera concentración que realicen los agricultores y ganaderos de la provincia de Ciudad Real, pero no será la única que se produzca en próximas fechas. Todo ello, ante esa situación insostenible que, aseguran, "no podremos soportar más de un año, porque no estamos cubriendo ni los gastos de producción".