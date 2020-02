Asaja CLM acusa a la consejería de dejar fuera de las ayudas a más de mil agricultores y ganaderos

Asaja Castilla-La Mancha dice que la consejería de agricultura dejará fuera a más de mil agricultores y ganaderos que solicitaron ayudas para modernizar sus explotaciones en Castilla-La Mancha.

El sindicato lamenta que se generen falsas expectativas en un sector actualmente inmerso en un proceso de movilizaciones. Afirman que han recibido un comunicado de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural informando de que el presupuesto para las ayudas a las inversiones en explotaciones y la incorporación de jóvenes a la actividad agraria de 2018, se ha consumido muy por encima de las estimaciones iniciales.

Esto supone que más de mil agricultores y ganaderos de la región no van a poder acceder a estas ayudas, declaran. Las inversiones, de titulares que no son jóvenes, y que no alcancen los 50 puntos, no superarán la puntuación de corte, por lo que no podrán recibir la ayuda.