El Govern quiere contar con un inspector de vivienda en Ibiza

El Govern quiere incrementar las inspecciones en materia de vivienda en Ibiza. Para ello quiere contar con un inspector que tenga presencia permanente en la isla.

El director general de Vivienda, Eduardo Robsy, destaca que la plaza ya está dotada "pero todavía no hemos sido capaces de identificar el perfil adecuado y proceder a su nombramiento". En cualquier caso, Robsy señala que seguirán con esta tarea "porque nos interesa mucho dada la situación, disponer de un inspector sobre el terreno en Ibiza".

Sanciones a grandes tenedores

Por otra parte, el Govern ha abierto más de 30 expedientes por valor de casi 400.000 euros de multas a grandes tenedores o propietarios de viviendas en las islas.

El grueso de las multas que ascienden a unos 240.000 euros con un total de 16 infracciones detectadas a cierre de 2019 corresponde a no haber comunicado que tenían pisos vacios para su inscripción en el registro tal como están obligados por la normativa autonómica. Se suman otras cuatro multas por no colaborar con la administración por ejemplo por no atender el requerimiento para poder visitar uno de esos pisos. En este apartado las sanciones impuestas ascienden a unos 60.000 euros.

Robsy, dice que son sanciones que a partir de ahora serán más elevadas, "una vez se apliquen las 25 medidas que debe aprobar el ejecutivo".

Asegura que no han territorializado por islas estos datos, pero el caso de Ibiza es consciente que es diferente "ya que hay pocas viviendas vacías, porque se suelen poner en el marcado y tienen salida ya sea en alquiler o venta".

Hay otros motivos como los impagos de la comunidad que ascienden a 75.000 euros, en cinco expedientes. Asimismo hay cuatro infracciones, a las que suman otros 6.000 euros por no comunicar cambios en los pisos registrados, la misma cantidad por cuatro infracciones más por no informar del inventario de Vivienda de Protección Oficial y por otras cuatro por no comunicar actos de disposición de vivienda.