Sant Antoni interpone once denuncias por infringir la ordenanzas de animales domésticos

La Policía Local de Sant Antoni ha interpuesto un total de once denuncias a propietarios de animales domésticos dentro de una campaña de concienciación sobre la tenencia responsable de mascotas realizada durante la semana del 15 al 22 del mes de febrero, en la que los agentes controlaron la documentación y estado de 57 animales domésticos en zonas del núcleo urbano.

Entre las denuncias realizadas, los agentes interpusieron cinco por la tenencia de perros potencialmente peligrosos sin la correspondiente licencia o documentación administrativa necesaria para la posesión de dichos animales. Además, denunciaron a un propietario por no disponer de la cartilla sanitaria, a dos por no tener la cartilla de vacunación actualizada y a tres por no tener al perro inscrito en el censo municipal.

Este tipo de campañas tienen como finalidad controlar la documentación y el estado de los animales, así como vigilar la retirada de excrementos caninos de la vía pública por parte de sus propietarios. Los agentes también supervisan que los perros catalogados como animales potencialmente peligrosos hagan uso del bozal siempre que se encuentren en espacios públicos o controlan la utilización de correas extensibles en este tipo de animales.

Desde la Policía Local han recordado que los propietarios de este tipo de animales deben llevar siempre que estén en la vía pública, la licencia para la tenencia de este tipo de perros, el justificante de que el animal está inscrito en el registro municipal y el seguro del mismo. Con el resto de perros, han indicado que es obligatorio que el animal porte el microchip identificativo, estar registrado en el censo municipal (gratuito), portar correa para la seguridad del animal y de los demás usuarios de las vías y estar debidamente vacunados.

Este tipo de controles son habituales en el programa de campañas de concienciación llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Sant Antoni.