'La manifestación tractoril tenía más de desfile que de reivindicación seria y rigurosa', por Pepe Belmonte

Pues qué quieren que les diga: a mí lo de la tractorada del otro día no me pareció que diera la imagen que se pretendía para que todos los ciudadanos –si es que aún queda alguno que no lo sepa– tuvieran conocimiento de esa enorme diferencia de precio entre lo que se les paga a los agricultores y lo cobran a los clientes las grandes superficies por ese mismo producto.

Un kilo de patatas, pongo por ejemplo, que no pasa de los 20 ó 30 céntimos en origen, llega luego al Carrefour, al Mercadona, al Eroski…, a donde sea, y se vende a dos euros, con la consiguiente ruina de los unos y el enriquecimiento y la alegría de los otros. Sin contar con los altos beneficios de los consabidos intermediarios, que siempre se ponen las botas a costa del más débil.

Pepe Belmonte, catedrático de Literatura (UMU) y colaborador del programa Hoy por hoy / Cadena SER

Pero la metodología, si me lo permiten, no fue la más adecuada. Hubo, incluso –y en esta misma casa, en la Cadena SER, se recogieron algunas de estas declaraciones–, quien aseguró que venía forzado a la manifestación, azuzado por el patrón, que es el que manda.

La manifestación tractoril tenía más de desfile del Bando de la Huerta que de reivindicación seria y rigurosa.

Y ni qué decir tiene que eché mucho, muchísimo, de menos a los pequeños agricultores. A los de toda la vida. A los que nada tienen que ver con los de los grandes latifundios y exportadores.

Sinceramente, eché de menos a ese huertano de siempre que, invadido por la cansera –esa eterna y existencial cansera de la que nos hablaba Vicente Medina en su magistral poema–, ha convertido su pequeño espacio –donde nacieron sus padres y sus abuelos– no en un recurso con el que poder vivir, lo cual ya es imposible por el eterno desprecio y la ancestral dejadez de quienes mandan, sino en un auténtico jardín de las Hespérides, un lugar de recreo para los sentidos.

Esos sí son mis héroes.

