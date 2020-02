José María Aierdi: "Que hagan una propuesta concreta, con las condiciones concretas y tendrán una respuesta"

El consejero de Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra. José María Aierdi, niega en la SER que dijera una cosa en la reunión y después otra por teléfono, en referencia a las palabras del alcalde de Pamplona, Enrique Maya, sobre el encuentro mantenido el pasado viernes entre el Ejecutivo y el Ayuntamiento de Pamplona, sobre la construcción de viviendas en la Ripa de Beloso.

"Nuestra posición ha sido la misma desde el minuto 1 hasta el momento actual y va a seguir siendo la misma. Nosotros hemos manifestado una vocación y un compromiso para escuchar propuestas y buscar soluciones en todo momento. Hemos sido nosotros quienes aceptamos una moratoria a final del año pasado. Hemos ido nosotros a la comisión de Urbanismo convocados por el Ayuntamiento de Pamplona, a debatir el tema con todos los grupos municipales. Hemos ido el viernes pasado a esa reunión citados por el alcalde de Pamplona. Son muchos los temas que efectivamente debemos tratar entre ambas instituciones y desde luego y nosotros vamos a seguir yendo en la misma disposición, a buscar acuerdos, a buscar soluciones, para vecinos y vecinas de nuestra localidad".

"A mi me ha sorprendido enormemente el tono y las alusiones personales a nivel de relación que hemos mantenido, porque nuestra actitud en este sentido siempre ha sido abierta a afrontar los temas, con la posición de cada uno, evidentemente tratando de buscar soluciones; pero podemos alcanzar acuerdos en unos temas, en otros no, pero eso no quita para que esa relación institucional se siga manteniendo como debe". Así se manifiesta el consejero tras las declaraciones del alcalde de Pamplona, Enrique Maya, que habla de un antes y un después en la relación entre ambas instituciones.

Y respecto a las propuestas planteadas por el Ayuntamiento, discrepa, señalando que "la primera posición de la alcaldía con respecto a este tema fue la de apoyar ese PSIS donde se definía la parcela del banco foral. Yo creo que es bueno recordar quién hace que esa parcela exista, y eso lo hizo un gobierno de UPN, y con una participación muy directa del actual alcalde en ese proceso. En segundo lugar nos plantearon una permuta para construir las viviendas sociales en una parcela dotacional y poder promover ellos unos equipamientos en la parcela de la Ripa, algo que está en contradicción con la voluntad expresada de no construir nada en esa parcela. Nos pusieron sobre la mesa un plano con múltiples parcelas en toda la comarca de Pamplona, sugiriéndonos una cesión de alguna de estas parcelas. Hoy he oído en la rueda de prensa que se habla de la posibilidad de una permuta con una parcela concreta en Arrosadía."

Insisten en "que hagan una propuesta concreta, con las condiciones concretas y tendrán una respuesta del Gobierno. Nosotros insistimos. No ha habido una propuesta. Hay que analizar si jurídicamente la propuesta que hagan es viable. Hasta hoy en la rueda de prensa no se hablaba del Ayuntamiento de permuta, hoy lo han hecho. En la reunión del viernes hablaban de cesión. Lo que pedimos es respeto institucional entre las partes. Y en el caso de que exista una propuesta concreta valoraremos si esa propuesta es posible y si es aceptable por nuestra parte".