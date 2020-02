El problema no es Celades

No. No es el problema. Al menos, no el principal. Si acaso, es una consecuencia del mismo. Un efecto colateral del drama deportivo en el que Meriton sumió al Valencia el pasado verano tras la injusta e injustificable variación en la hoja de ruta que acabó por precipitar, primero, el cese de Marcelino García Toral y la salida de Mateu Alemany dos meses después.

Sí, hay que escribirlo. Y repetirlo todas las veces que sea necesario. Llevamos haciéndolo desde principios del mes de agosto, antes de que comenzara la temporada. No se trata de un acto oportunista. Tampoco de ejecutar vendetta alguna. Ojalá todos los que anunciamos el desastre que iba a suponer la caprichosa medida de Peter Lim y su secretario en la ciudad nos hubiéramos equivocado. Pero ya es evidente que no.

Las goleadas encajadas ante Getafe, Atalanta y Real Sociedad constituyen un sopapo de realidad para los que todavía profesan la fe del meritonismo. Acuciado por las bajas pero, sobre todo, por la dificultad emocional que arrastra desde verano, el grupo ha perdido toda suerte de inercia competitiva cuando la carretera se ha puesto empinada. Analizando detenidamente los mensajes (públicos y privados) que emanan del vestuario en la Ciudad Deportiva de Paterna, los últimos tres meses de competición pueden convertirse en una tortura a poco que los futbolistas (mucho más poderosos que Celades) se dejen ir.

El entrenador bastante ha hecho con sobrevivir. No estaba preparado para el reto de Mestalla. Mucho menos por la forma y el momento en el que llegó. Viéndolo con perspectiva, ha sacrificado buena parte de sus ideas tratando de beneficiar a sus jugadores. Además, ha ejercido como psicólogo en situaciones de dificultad para Garay, Parejo, Guedes o Rodrigo. Pero, si sigue siendo incapaz de resolver la sangría de goles en contra, acabará cayendo de maduro. El Valencia no es el Barça. No puede vivir del intercambio de golpes ni olvidarse de defender.

Albert Celades se irá cómo se fueron Neville, Ayestarán, Nuno o, por supuesto, Marcelino. El problema, lejos de resolverse, seguirá aquí, entre nosotros. Cambiando de entrenador como de corbata. Porque sí. Porque me caes mal. Porque yo he puesto el dinero y tú tienes que limitarte a obedecer. Asegurando, además, que "la abrumadora mayoría" de aficionados del Valencia está a favor de Meriton. Viendo los besos, abrazos y selfies en la cena de las peñas el jueves 13, aún nos pasa poco.