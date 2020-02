Audasa condenada a devolver los peajes cobrados durante las retenciones por la ampliación de Rande

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha estimado parcialmente la demanda interpuesta contra AUDASA por la práctica abusiva de cobrar el peaje íntegro a los usuarios de la AP9 durante los atascos generados en las obras de ampliación del puente de Rande. En su fallo, el tribunal obliga a la empresa a restituir el importe cobrado en concepto de peaje durante los 81 incidentes detectados entre el 27 de febrero de 2015 y junio de 2018 a todos los conductores que puedan acreditar su condición de afectados en alguno de los atascos. El juez considera “indiferente” que las incidencias hayan sido motivadas directamente por las obras o por otras circunstancias, tales como accidentes. Lo relevante, dice es el hecho de cobrar un precio a un consumidor que no ha recibido la prestación del servicio en la condiciones óptimas sin haberle proporcionado la información necesaria para que pudiese evitarla, algo que Audasa no hizo. En todo caso lo que ha descartado es una compensación mayores por el retraso acumulado ya que no ha resultado acreditado, según la sentencia, que las incidencias hubiesen causado demoras superiores a 17 minutos.