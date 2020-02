Brecha digital en la tercera edad y ciberseguridad

“Antes temía que entrar en Internet me pudiera suponer gastos, que por hacer compras me pudiera meter en algún lío,… Ahora, después de hacer muchos cursos con mi ‘profe’, hago todo por Internet”, dice José María Ledo, de 66 años. Es uno de los alumnos de los talleres para romper la brecha digital que organiza en los centros de mayores de Fuenlabrada el Ayuntamiento de esta ciudad.

Una iniciativa que demuestra como la Tercera Edad tiene todavía una asignatura pendiente en lo que al uso de las nuevas tecnologías se refiere y una de sus preocupaciones a la hora de manejarse en Internet, son los riesgos a los que se enfrentan. Así lo confirma Iria García, una de las profesoras de estos talleres, quien reconoce que las principales dudas de los alumnos cuando llegan a clase suelen ser “sobre ciberseguridad y privacidad”. García reconoce que es un colectivo “bastante vulnerable en el ámbito digital” y muchas veces son un blanco buscado para estafas en la red, aunque “esto poco a poco, empieza a cambiar”.

En estos talleres se enseña a los mayores sobre el uso seguro del móvil, del whatsap, las redes sociales y cómo manejarse en ellas o sobre youtube, entre otras cosas. “Cuando llegué a los cursos de informática sabía hacer lo más básico, había hecho indagaciones en las redes sociales, con temor, sin saber muy bien donde me metía. Ese es el gran problema de los mayores”, dice Ledo.

La ‘profe’ como la llaman sus alumnos, reconoce que tienen miedo a “liarla, pero no saben exactamente qué pueden liar”. Las principales dudas: si cuelgo una foto en el whatsap, ¿la ven otras personas ajenas al grupo?, ¿me pueden robar lo que tengo en el móvil a través del whatsapp?,¿cómo bloquear a una personas con la que no quiero hablar?, ¿en el estado de WhatsApp puedo poner que me he ido al pueblo?... Todas esas preguntas y muchas más tienen respuesta en este taller.

La seguridad lo primero

Ledo, que tiene cuentas en Twitter, Facebook e Instagram, la que más usa, asume lo que muchos expertos en Ciberseguridad recomiendan. “Lo que no quieras que te vean, no lo subas”. Es cuestión de sentido común, indica, recordando que la ‘profe’ les recomendó no hacer o decir nada que no harían o dirían en un bar. “Por ejemplo, no dirías tu número de cuenta”. Y aunque se maneja ya bien en Internet, al principio tuvo sus sustos. “Cuando empezaba a navegar, vi un día que había gastado miles de datos y no sabía en qué, llamas a Telefónica y es que resulta que había subido muchas fotos a la nube y me había quedado sin datos, también me desaparecieron hojas de cálculo¡Dios mío donde he tocado!”, recuerda.

Pero gracias a lo que ha aprendido ha conseguido distinguir lo que es una página segura para operaciones bancarias, por ejemplo. Tener un antivirus, antispam en el ordenador, ver el candado en la barra de tarea como indicador de página segura, “son algunos de los consejos que tenemos que tener en cuenta la gente mayor”, afirma.

Y cómo no, también aprenden sobre riesgos tan habituales hoy en día como el phising, para evitar que los mayores en la red puedan caer más fácilmente en estafas o timos que les haga perder dinero, una de sus grandes preocupaciones. “Les insistimos en que ante cualquier duda relativa a un correo del banco, por ejemplo, antes llamen a la entidad bancaria o vayan allí, pero no hagan ninguna gestión ni den claves o número de cuenta”.